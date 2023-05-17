Так, не можуть примусово мобілізувати чоловіків з важкими хворобами, які є тимчасово чи постійно непридатні до служби. Окрім того, мовиться про засуджених та тих, хто отримав відстрочку від мобілізації, пише 24 Канал.
Дивіться також Воєнний стан знову продовжили: кого можуть призвати в травні 2023 і чого чекати від мобілізації
Кого не можуть мобілізувати примусово
Згідно зі статтею 37 закону про військовий обов'язок і військову службу з військового обліку виключають осіб, які відбувають покарання чи раніше засуджених до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Окрім того, примусово не мобілізують чоловіків призовного віку, які:
- мають право на відстрочку та подали документи, що доводять таке право (стан здоров'я, сімейні обставини – наприклад, троє дітей до 18 років, догляд за рідними з інвалідністю, професія, зокрема, через відстрочку на роботі, навчання чи наукові дослідження);
- перенесли операцію (їх не мобілізують до рішення ВЛК);
- мають встановлені металеві конструкції під час операції;
- мають важкі хвороби через які вважаються непридатними чи тимчасово непридатними до служби.
Важливо Коли відтермінування від мобілізації можуть анулювати: повний перелік підстав
Мобілізація в Україні: останні новини
- Верховна Рада на початку травня проголосувала у другому читанні за зміни у роботі військово-лікарської комісії та питаннях оформлення документів для лікування військовослужбовців.
- Згідно з нововведеннями, комісії можуть створювати на базах державних та комунальних закладів охорони здоров'я, тобто в лікарнях та поліклініках.
- Окрім того, для проходження ВЛК можна буде записатись електронно. Зокрема, хочуть спростити лікування та оформлення документів військовим під час воєнного стану.
- Варто зазначити, що влітку можуть вручити повістку тим студентам, які закінчать навчання на бакалавраті та вступатимуть у магістратуру. Адже у той період вони не вважатимуться студентами.