Так, не могут принудительно мобилизовать мужчин с тяжелыми болезнями, временно или постоянно непригодные к службе. Кроме того, говорится об осужденных и получивших отсрочку от мобилизации, пишет 24 Канал.
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Кого не могут мобилизовать принудительно
Согласно статье 37 закона о воинской обязанности и военной службе из военного учета исключают лиц, отбывающих наказание или ранее приговоренных к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
Кроме того, принудительно не мобилизуют мужчин призывного возраста, которые:
- имеют право на отсрочку и подали документы, доказывающие такое право (состояние здоровья, семейные обстоятельства – например, трое детей до 18 лет, уход за родными с инвалидностью, профессия, в частности, через отсрочку на работе, обучение или научные исследования);
- перенесли операцию (их не мобилизуют до решения ВЛК);
- имеют установленные металлические конструкции во время операции;
- имеют тяжелые болезни по причине которых считаются непригодными или временно непригодными к службе.
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Мобилизация в Украине: последние новости
- Верховная Рада в начале мая проголосовала во втором чтении за изменения в работе военно-врачебной комиссии и вопросах оформления документов для лечения военнослужащих.
- Согласно нововведениям, комиссии могут создавать на базах государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, то есть в больницах и поликлиниках.
- Кроме того, для прохождения ВЛК можно записаться электронно. В частности, хотят упростить лечение и оформление документов военным во время военного положения.
- Следует отметить, что летом могут вручить повестку тем студентам, которые закончат обучение на бакалаврате и поступят в магистратуру. Ведь в тот период они не будут считаться студентами.