Ограничить флот и ввести эмбарго на торговлю, – Зеленский о новых санкциях против России
Президент Владимир Зеленский призывает Запад расширить санкции против России за агрессию против нашей страны. Глава государства назвал основные направления расширения ограничений.
Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог
Об этом президент Украины сказал 15-го марта во время выступления на встрече лидеров Joint Expeditionary Force, сообщает 24 канал. Он заявил, что санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог.
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По словам Зеленского, вопрос не только в России.
Глава государства заявил о необходимости запрета для российского флота пользоваться портами мира. Кроме того, Зеленский в очередной раз напомнил о важности отключения российских банков от системы SWIFT.
Сейчас от системы SWIFT отключены только семь российских банков.
Президент Украины настаивает на том, чтобы Россия была признана государством-террористом, "потому что это так и есть". Зеленский добавил, что нужно ввести эмбарго на любую торговлю с Россией.
По словам президента, это нужно не только для Украины, но и всего мира ради мира.
Кстати – Выступление Зеленского на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force: смотрите видео