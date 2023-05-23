Так, автомобиль столкнулся с ограждением на северной стороне площади Лафайет. Сейчас причина аварии устанавливается.

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В США грузовик врезался в ограждение Белого дома

По словам спикера секретной службы Энтони Гульелми, грузовик попал в ДТП около 22 вечера на северной стороне площади Лафайет.

Так, водителя фургона задержали после того, как авто столкнулось с ограждением. Пожарные и скорая помощь были направлены на место происшествия, а дороги и пешеходные дорожки вблизи места аварии были закрыты, поскольку проводилось расследование.

Отмечается, что никто из сотрудников секретной службы или Белого дома не пострадал. Причина аварии устанавливается.

Гульелми добавил, что предварительное расследование показало, что водитель мог намеренно врезаться в барьеры безопасности на площади Лафайет.

Место, где произошла авария / фото Fox News

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