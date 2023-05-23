Так, автомобіль зіткнувся з огородженням на північній стороні площі Лафайєт. Наразі причина аварії встановлюється.

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У США вантажівка врізалася у загородження Білого дому

За словами речника секретної служби Ентоні Гульєлмі, вантажівка потрапила у ДТП близько 22-ої вечора на північній стороні площі Лафайєт.

Так, водія фургона затримали після того, як авто зіткнулося з огородженням. Пожежні та швидка допомога також були направлені на місце події, а дороги та пішохідні доріжки поблизу місця аварії були закриті, оскільки проводилось розслідування.

Зазначається, що ніхто зі співробітників секретної служби чи Білого Білого дому не постраждав. Причина аварії встановлюється.

Гульєлмі додав, що попереднє розслідування показало, що водій міг навмисно врізатися в бар'єри безпеки на площі Лафайєт.

Місце, де сталася аварія / фото Fox News​

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