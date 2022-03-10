Огромная воронка в центре города: видео с последствиями обстрелов Мариуполя
Источник:телеграм-канал"АЗОВ Мариуполь"
Российские террористы обстреляли центр Мариуполя 10 марта. На месте падения снаряда образовалась несколькометровая воронка.
Авиаудар рашисты нанесли по самому центру города, недалеко от Драмтеатра. На видео с места происшествия видны руины на улице и уничтоженный дом.
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Место происшествия уже осматривают военные. В то же время на фоне раздаются звуки взрывов.
Центр Мариуполя сейчас. Россияне продолжают "не нападать" на Украину,
– говорится в сообщении.
Смотрите видео с последствиями обстрела Мариуполя:
Министр по вопросам реинтеграции временных территорий Ирина Верещук заявила, что Мариуполь остается полностью заблокированным для эвакуации населения, а также доставки гумпомощи.
Отметим, 10 марта из Мариуполя открыли "зеленый коридор" в Запорожье. Оккупанты заявили, что будут соблюдать режим тишины, однако цинично нарушили слово и начали обстреливать маршрут.
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