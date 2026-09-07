Подробности рассказали 24 Канал.

Что известно об огромном флаге ГУР над Киевской областью?

Цель этой акции – почтить героизм и вклад воинов ГУР МО Украины в войне и в мирное время.

"Для нас это честь – поблагодарить военную разведку и всех ее бойцов тем способом, который у нас получается лучше всего – полетами на дронах", – говорит Руслан Беляев, основатель Dronarium Academy.

Флаг ГУР на высоте птичьего полета: смотрите видео

Напомним, что в 2020 году Dronarium Academy провела акцию ко Дню независимости Украины с 200-метровым национальным флагом по заказу МИД Украины.

24 августа 2022 года Dronarium Academy для "Армии дронов" поднимала флаги боевых бригад ВСУ.

Справочно: Dronarium Academy – учебная и R&D-платформа в сфере defense tech. Здесь готовят операторов воздушных, наземных и подводных беспилотных систем для ВСУ и международных партнеров. С 2022 года платформа подготовила более 18 000 военнослужащих.