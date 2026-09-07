Подробиці розповіли 24 Каналу.

Що відомо про величезний прапор ГУР над Київщиною?

Мета цієї акції – вшанувати героїзм та внесок воїнів ГУР МО України у війні та в мирний час.

"Для нас це честь – подякувати воєнній розвідці та всім її воїнам у спосіб, який ми робимо найкраще – польоти на дронах", – говорить Руслан Бєляєв, засновник Dronarium Academy.

Прапор ГУР на висоті пташиного польоту: дивіться відео

Нагадаємо, що у 2020 році Dronarium Academy робила акцію до Дня незалежності України з 200-метровим національним стягом на замовлення МЗС України.

24 серпня 2022 року Dronarium Academy для Армії Дронів піднімала стяги бойових бригад ЗСУ.

Довідково: Dronarium Academy – навчальна та R&D-платформа у сфері defense tech. Тут готують операторів повітряних, наземних і підводних безпілотних систем для ЗСУ та міжнародних партнерів. З 2022 року платформа підготувала понад 18 000 військових.