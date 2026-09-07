Огромный флаг ГУР Минобороны над Киевской областью: Dronarium Academy поздравила с Днем военной разведки

7 сентября дрон с огромным флагом ГУР МО Украины совершил полет над Киевской областью. Эту акцию, приуроченную ко Дню военной разведки, организовала Dronarium Academy при содействии Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Подробности рассказали 24 Канал.

Что известно об огромном флаге ГУР над Киевской областью?

Цель этой акции – почтить героизм и вклад воинов ГУР МО Украины в войне и в мирное время.

"Для нас это честь – поблагодарить военную разведку и всех ее бойцов тем способом, который у нас получается лучше всего – полетами на дронах", – говорит Руслан Беляев, основатель Dronarium Academy.

Флаг ГУР на высоте птичьего полета: смотрите видео

Напомним, что в 2020 году Dronarium Academy провела акцию ко Дню независимости Украины с 200-метровым национальным флагом по заказу МИД Украины.

24 августа 2022 года Dronarium Academy для "Армии дронов" поднимала флаги боевых бригад ВСУ.

Справочно: Dronarium Academy – учебная и R&D-платформа в сфере defense tech. Здесь готовят операторов воздушных, наземных и подводных беспилотных систем для ВСУ и международных партнеров. С 2022 года платформа подготовила более 18 000 военнослужащих.