"Трамп играет на стороне Путина": Огрызко о плане США по Донбассу и переговорах в Абу-Даби

Россия возвращается к старым ультиматумам, а США предлагают противоречивый план по Донбассу. Владимир Огрызко объяснил, почему переговоры в Абу-Даби могут зайти в тупик и что способно заставить Путина изменить позицию.

После девятимесячной паузы Украина, США и Россия возобновили переговоры в Абу-Даби, однако позиция Кремля по прекращению войны остается неизменной. В то же время, американская сторона предлагает обсуждать новую систему европейской безопасности и даже возможное перекраивание административных границ украинских областей.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала объяснил, почему не ожидает прорыва на переговорах и какую опасность видит в инициативах команды Дональда Трампа. Он также оценил влияние украинских ударов по российскому тылу, перспективы военной помощи от нового Конгресса США и риски для евроинтеграции Украины из-за коррупционных скандалов.

Чего Кремль хочет от переговоров

После девятимесячной паузы в Абу-Даби возобновились переговоры Украины, США и России. Москва направила делегацию из 11 человек во главе с Владимиром Медынским, в которую также вошли представители МИД, Генштаба и ФСБ. Свидетельствует ли такой состав о готовности договариваться, или Россия снова пытается затянуть время?

Вопрос не в том, кто входит в делегацию. Ее можно сформировать из любых людей, назвать кого-нибудь членом, экспертом или советником. От этого результат переговоров не зависит. Главное, какие директивы получили эти люди от своего руководства: искать договоренности или просто затягивать процесс.

По тому, что мы сейчас видим, никаких признаков готовности Путина к реальным компромиссам нет. Речь даже не идет о продолжении каких-то локальных перемирий, которые впоследствии могли стать основой для более широких договоренностей. Нет конкретных решений по прекращению ударов по украинской энергетике или боевым действиям в Черном море. Единственное, о чем снова говорят, – возможность обмена пленными, и это, безусловно, нужно поддерживать.

Главное не то, кто в делегации, а то, что написано в директивах. Что этим людям приказали делать на переговорах: тянуть время или что-то договариваться? Сейчас никаких признаков желания Путина идти на уговоры нет.

Однако в составе российской делегации есть человек, присутствие которого заслуживает внимания. Это замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Именно ему в декабре 2021 года было поручено публично озвучить требование Кремля о возвращении военной инфраструктуры НАТО в пределы 1997 года.

Россия тогда фактически предложила странам Североатлантического союза покинуть Центральную и Восточную Европу без обычной военной защиты. Москва хотела создать серую зону, в которой могла бы навязывать соседним государствам собственные правила безопасности. Рябков был одним из главных публичных представителей этой идеи, поэтому его участие в нынешних переговорах может свидетельствовать о попытке возвратиться к старым российским требованиям.

Сейчас команда Трампа говорит о масштабном соглашении, которое якобы должно обеспечить новое видение европейской безопасности. Но я не вижу, каким образом такие разговоры могут приблизить к завершению войны, пока Россия продолжает убивать украинцев и разрушать нашу инфраструктуру.

Трамп рассказывает о прекрасном великом соглашении, от которого все будут в восторге. Я думаю, что он с Путиным будут в восторге, а все остальные – нет. Потому что нам предлагают говорить о будущей безопасности, пока война продолжается.

Позиция Украины и европейских партнеров должна быть противоположной: сначала прекращение боевых действий, а потом предметные переговоры о дальнейших отношениях и механизмах безопасности. Иначе Россия будет просто использовать дипломатический процесс для продолжения войны и продвижения своих ультиматумов.

Кремль возвращает старые ультиматумы

Я соглашаюсь с мнением, что Трамп и Путин пытаются решать будущее Европы без должного учета позиции самих европейцев. Но теперь уже не только им определять, как будут жить Украина и другие государства континента. Политические возможности американского президента после выборов в Конгресс существенно ослабли.

Обратите внимание, что в последние дни я не слышал от Трампа требований к Украине прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Раньше он мог публично давить на партнеров, а сейчас его позиция уже не выглядит столь сильной. И это, на мой взгляд, напрямую связано с изменениями в американской политике.

Путин продолжает получать от Трампа политическую поддержку. Экономически Россия в значительной степени зависит от помощи Китая, а на международной арене ее руководство пытается воспользоваться позицией американской администрации.

Очень показательным стал и недавний рассказ Сергея Лаврова о переговорах в конце 2021 года. По его версии, тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе личного разговора объяснил, что Вашингтон не может гарантировать невступление Украины в НАТО. Максимум, о чем тогда можно было говорить, – определенные договоренности о размещении ракет меньшей и средней дальности.

Посмотрим, к чему привели российские требования. Финляндия и Швеция, ранее не являвшиеся членами НАТО, присоединились к Альянсу. Украина развивает собственные дальнобойные средства поражения, в частности, беспилотники, которые уже способны преодолевать значительные расстояния. Кремль же теперь снова пытается представить свои ультиматумы как необходимость построить новую систему безопасности.

У нас есть фиаско внешней политики России. А теперь они хотят этого дохлого кота, уже давно умершего, снова вытащить, положить на стол и сказать: посмотрите, какой замечательный кот. Давайте попробуем его оживить.

На мой взгляд, разговоры о возвращении к договоренностям образца образца 1997 года не отвечают нынешним реалиям. Россия собственными действиями изменила ситуацию в Европе, а теперь хочет дипломатическим путем вернуть себе те возможности, которые утратила из-за агрессии.

Удары по НПЗ усиливают Украину

Владимир Зеленский заявил, что успехи сил обороны на фронте и удары по российскому тылу укрепляют переговорные позиции Украины. Как такие атаки могут вынудить Кремль поменять свою позицию?

Ответ достаточно прост. Появляются сообщения о новых ограничениях на продажу бензина в России: до 30 литров для автомобиля в городе и до 50 литров на дороге. И я рассматриваю это как одно из проявлений возникающих в российской топливной системе проблем.

В течение последних семи-восьми дней украинские военные продемонстрировали, насколько ощутимы могут быть удары по российской инфраструктуре. Если сохранить такую интенсивность, Кремлю придется все большее количество ресурсов направлять на восстановление поврежденных предприятий. А перебои с производством горючего влияют не только на гражданский транспорт, но и на обеспечение армии.

Когда нечем заправить не только легковой автомобиль, но и грузовик, который везет оружие на оккупированные территории – это уже аргумент для Путина, почему нужно прекращать войну.

Поэтому я соглашаюсь с Зеленским: наши военные успехи оказывают непосредственное влияние на переговорные возможности. Кремль может игнорировать дипломатические призывы, но ему гораздо сложнее не замечать повреждений предприятий, от которых зависит работа российской экономики и военной логистики.

Часть украинцев сомневается, что российская экономика действительно близка к кризису. Даже если предприятия несут убытки, Кремль может еще долго финансировать войну. Какие реальные последствия наших ударов уже можно увидеть?

Они как раз становятся все более заметными. Посмотрите на последний удар по нефтеперерабатывающему заводу в Киришах Ленинградской области. Ранее атака могла повредить одну производственную линию, после чего россияне пытались восстановить ее в течение нескольких недель или месяцев. Теперь, по моим наблюдениям, удары могут одновременно затрагивать семь-восемь технологических линий.

Это совсем другой масштаб повреждений. Когда из строя выходит значительная часть производственного оборудования, ремонт может длиться месяцами, и неизвестно, удастся ли полностью вернуть предприятие к работе. Я считаю, что украинские Силы обороны постепенно переходят к более результативному влиянию на наиболее важные объекты российской экономики.

Раньше прилетало по одной производственной линии, а сегодня – по семи-восьми. Если одну можно было восстановить через несколько недель или месяцев, то теперь ремонт будет длиться месяцами. И еще вопрос, удастся ли все восстановить.

Важны также удары по предприятиям российского военно-промышленного комплекса, в том числе по объектам в Воткинске. Повреждение таких производств влияет на возможности Кремля обеспечивать свою армию. А если одновременно возникают проблемы в нефтепереработке, военной промышленности и транспортной системе, то последствия постепенно накапливаются.

О сложной экономической ситуации свидетельствуют и сами российские дискуссии. Недавно я видел заседание Государственной думы с участием главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, где обсуждали экономические проблемы. При официальном показателе инфляции 4,6% российские власти, по информации, которую я привел, рассматривают повышение коммунальных тарифов по меньшей мере на 11%.

Добавьте к этому рекомендации заменять мясо бобовыми культурами, которые россиянам представляют полноценную альтернативу по содержанию белка. Такие сообщения сами по себе еще не означают экономического коллапса, но они показывают, как меняется повседневная жизнь людей.

Еще один показательный момент – сообщение о продаже Россией части золотых резервов. Государства обычно пытаются накапливать такие активы, а не тратить их. Я увязываю это с потребностью российского бюджета искать дополнительные средства.

Экономика России, возможно, не так быстро, как нам бы хотелось, но все равно движется к кризису. Не случайно Россия начала продавать золото, причем в больших масштабах. А почему? Потому что в кармане дыра.

Не следует ожидать, что один успешный удар мгновенно остановит российскую экономику. Но систематические атаки по важным предприятиям создают проблемы, которые Кремлю приходится решать одновременно с финансированием войны.

Куда направить украинскую баллистику

Украинцы спрашивают, когда наши баллистические ракеты смогут бить по энергетическим объектам Москвы, чтобы россияне ощутили последствия таких же отключений, которые мы переживаем. Следует ли сейчас выбирать эти цели?

Здесь, прежде всего, нужно учитывать финансовые возможности. Каждая ракета имеет свою стоимость, а средств на производство и закупку вооружения у Украины меньше, чем хотелось бы. Поэтому приходится определять приоритеты: например, поразить электрическую подстанцию в Москве, чтобы там на время исчез свет, или уничтожить российский комплекс С-400 или пусковую установку, которую противник использует для ударов по Украине.

Я поддерживаю решение, прежде всего, сосредотачиваться на уничтожении российского вооружения. Ведь поврежденная подстанция может создать эффектную картинку, но если вражеские ракетные комплексы останутся целыми, они продолжат атаковать украинские города.

Пока мы ограничены в финансах, правильнее уничтожать оружие, которым нас хотят уничтожить. Потому что если мы просто сделаем красивую картинку на экране, а российские ракеты останутся, они и дальше будут бить по нам.

Такой подход уже оказывает влияние на действия противника. По информации, которую я привел, Россия передислоцировала 47 стратегических бомбардировщиков на Дальний Восток. Я связываю это с попыткой вывести самолеты за пределы досягаемости украинских средств поражения. И это свидетельствует о том, что российское командование уже учитывает возможность украинских атак по отдаленным военным объектам.

Похожая ситуация с нефтепереработкой. Часть соответствующей инфраструктуры Россия пытается сосредоточить на востоке, однако основные нефтеперерабатывающие мощности расположены в европейской части страны. Предприятий по Уралу значительно меньше, а работающие также нуждаются в ремонте и обслуживании.

Поэтому я считаю, что Украина должна и дальше сосредотачивать ограниченные ресурсы на тех объектах, которые непосредственно обеспечивают российскую агрессию. Когда возможностей станет больше, появится пространство и для более широкого выбора целей. Но сейчас главное – уменьшать способность противника наносить удары и продолжать наступательные действия.

Европа должна быть за столом

Перед переговорами в Абу-Даби украинская делегация встретилась с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. Почему нам так важно согласовывать позицию с европейскими партнерами, если Россия настаивает на трехстороннем формате без участия Европы?

Я бы на месте украинской делегации задал этот вопрос очень просто. Если в Абу-Даби собираются обсуждать новую систему европейской безопасности, то как можно это делать без самих европейцев? Представители наших партнеров находятся рядом, но не сидят за основным переговорным столом. И это уже создает странную ситуацию.

Я бы предложил пригласить их непосредственно к переговорам. А до этого времени не переходить к предметному обсуждению европейской безопасности. Такая позиция была бы понятна, ведь решения будут касаться не только Украины, но и государств, на территории которых Россия хочет изменить военно-политический баланс.

Инициатива Джареда Кушнера по восстановлению Совета Россия-НАТО вызывает у меня огромные вопросы. Но даже если предположить, что такой формат будут действительно обсуждать, отсутствие европейских представителей выглядит неприемлемым. Нельзя определять будущее континента, оставив его участников за дверью.

Как мы можем говорить о европейской безопасности без европейцев? Они сидят в соседней комнате, а им фактически говорят: подождите, мы поговорим, а потом вам все расскажем. Это унизительно для Европы.

Возможно, нынешний формат станет первым и последним подобным случаем. В дальнейшем Украина вместе с партнерами должна настаивать на полноценном участии европейских государств. Я даже вижу переговорную конфигурацию как две на две: Украина и Европа с одной стороны, Россия и США – с другой.

Почему я говорю именно так? Потому что я оцениваю действия нынешней американской администрации как поддержку интересов Кремля. Последние заявления Трампа о возможном изменении конфигурации Украины лишь усиливают мое убеждение.

Трамп играет на стороне Путина. Трамп делает все для того, чтобы Путину было легче. Трамп хочет, чтобы Путин победил. Все, точка.

Для Украины это означает необходимость опираться прежде всего на собственные интересы и позиции европейских союзников. Нельзя соглашаться на переговорную конструкцию, в которой судьбу нашего государства и безопасность Европы будут определять без полноценного участия.

План США для Донбасса

The Economist сообщает об американском предложении изменить административные границы украинских областей, чтобы Россия могла объявить о захвате всего Донбасса, оставив под контролем Киева города, удерживающие Силы обороны. Как вы оцениваете такую идею с точки зрения международного права и украинского суверенитета?

Здесь вообще сложно говорить об уважении к международному праву. Если бы американская сторона исходила из принципа восстановления справедливости, она прежде всего напомнила бы России, что захваченные украинские территории находятся под незаконной оккупацией. Даже если Москва записала их в свою конституцию, это не изменяет их международно-правовой статус.

После признания этого факта уже можно было бы обсуждать возможные механизмы урегулирования, в частности, вопросы временного международного контроля или управления соответствующими территориями. Но появляется предложение перекроить административные границы украинских областей, чтобы Путин мог представить ее как собственную победу.

По такому замыслу часть Донецкой области, которую Россия не контролирует, можно было бы формально отнести к другим украинским областям. Тогда Кремль получил возможность заявить, что выполнил свою цель и захватил Донбасс, хотя фактическая линия контроля могла бы остаться неизменной.

Предлагают изменить административные границы так, чтобы Краматорск уже не был Донецкой областью. Те примерно 11%, которые Россия не захватила, объявят частями других областей. И тогда Путин скажет: я обещал вам Донбасс, вот он.

Для меня это пример неприемлемой поддержки политических интересов Кремля. Вместо того чтобы потребовать от России соблюдения международного права, предлагают изменить украинское административное устройство ради возможности Путина провозгласить победу.

Поэтому я настаиваю на усилении роли Европы в переговорном процессе. При нынешней администрации США, на мой взгляд, позиции Вашингтона и Москвы будут оставаться слишком близкими, и Украине придется учитывать это в течение следующих двух лет.

Но политическая ситуация в Соединенных Штатах может измениться по завершении президентства Трампа. Мы пока не знаем, кто придет к власти, однако результаты последних выборов позволяют надеяться на ослабление политического движения MAGA.

Даже в случае победы другого республиканца американская политика по отношению к Украине может стать более предсказуемой. Я не исключаю, что тогда соотношение сил в международных переговорах изменится, а Украина получит гораздо более широкую поддержку.

Главный вопрос сейчас – сможем ли мы добиться прекращения боевых действий и пройти этот сложный политический период без уступок, которые бы ставили под угрозу украинскую государственность. А дальнейшие возможности возвращения оккупированных территорий будут зависеть от того, как будет меняться ситуация в Украине, России и среди наших партнеров.

Какими должны быть гарантии

Украинская делегация называет среди приоритетов прекращение боевых действий, послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и гуманитарные вопросы. Могут ли американские спецпредставители предложить Украине действительно надежные гарантии?

Пока мы слышим от Трампа лишь обещания прекрасного, всеобъемлющего соглашения, которым вроде бы все будут довольны. Но никакой конкретики относительно того, что будет предусматривать эта договоренность, нет. А для вопросов безопасности наиболее важны именно детали, ведь общие политические формулировки не способны защитить государство от новой агрессии.

Даже если в документе запишут, что Украина получит гарантии, похожие на пятую статью Вашингтонского договора, я не сочту это достаточным. Статья предусматривает помощь союзников в случае нападения, но не определяет одинакового обязательного военного ответа для всех государств. Поэтому я опасаюсь повторения ситуации, которую мы уже пережили с Будапештским меморандумом.

В этом документе Россия признавала территориальную целостность и суверенитет Украины, но потом сама нарушила взятые обязательства. Поэтому новые политические обещания, даже оформленные в международном документе, сами по себе не гарантируют безопасность.

Я не хочу, чтобы у Украины были гарантии в стиле пятой статьи. Нам уже прописывались гарантии в Будапештском меморандуме. Разговоры безопасности – это прекрасно, а реальные гарантии – совсем другое дело.

Главной гарантией Украины должна быть собственная армия в самом широком смысле. Мы не можем соглашаться на количественные или качественные ограничения Вооруженных Сил, запреты отдельных видов вооружения или другие условия, которые будут связывать нам руки во время будущей угрозы.

Украина должна сохранить все возможности для самостоятельной защиты. Если партнеры обеспечат вооружение и дополнительные гарантии, это будет важной поддержкой. Но даже без нее мы должны создать такую оборонительную систему, которая не позволит России повторить агрессию.

Нашей ключевой гарантией является собственная армия. Никаких ограничений на ее количественные или качественные характеристики не может быть даже речи. Мы должны оставить за собой все возможности защиты. Я повторяю: все.

Кремль не раз демонстрировал, что может произвольно трактовать ранее подписанные документы. Поэтому будущая безопасность Украины должна основываться не только на формулировках международных соглашений, но и реальных военных возможностях государства.

Рубио отодвинули от переговоров

На заседание G7 пригласили украинского министра иностранных дел Андрея Сибига, уже встретившегося с госсекретарем США Марко Рубио. Что эта встреча может дать Украине и какую роль играет Рубио в нынешней американской политике?

Я бы сейчас не хотел очутиться на месте Марко Рубио. Дональд Трамп выстроил систему, в которой ключевые внешнеполитические вопросы фактически передал Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру. В результате государственный секретарь, который по должности должен играть центральную роль в дипломатии, оказался в стороне от важнейших переговоров.

Рубио – опытный политик и старается сохранять внешний покой. Он говорит о координации действий и обсуждении международных вопросов, но я предполагаю, что на самом деле такая ситуация для него очень неприятна. Особенно, когда представители других государств хотят услышать конкретные ответы, а ключевые решения принимают люди из личного окружения президента.

Андрей Сибига, по всей видимости, заинтересован не в общих дипломатических фразах, а в практических вопросах поддержки Украины. Однако Рубио может не располагать достаточной информацией о содержании договоренностей, которые обсуждают спецпредставители Трампа.

Ключевые внешнеполитические темы Трамп поручил Виткоффу и Кушнеру, фактически показав Рубио его место где-то сбоку. А когда Сибига хочет говорить о конкретных вещах, у госсекретаря может просто не ответить.

В то же время Рубио остается профессиональным дипломатом, понимающим границы возможного в международных переговорах. В отличие от него, спецпредставители Трампа могут выдвигать инициативы, не имеющие достаточной практической основы. Именно поэтому я считаю, что встречу Сибиги с американским госсекретарем следует использовать, прежде всего, для обсуждения конкретных потребностей Украины.

Важнейшие вопросы – это вооружение, уже выделенное финансирование, которое еще не превратилось в реальные поставки, и возможность получения новой военной помощи. Именно эти темы имеют практическое значение, в то время как разговоры об отвлеченной новой системе безопасности пока остаются преимущественно политическими декларациями.

Может ли Андрей Сибига использовать встречу с Рубио, чтобы передать украинскую позицию американскому руководству? И может ли сам госсекретарь начать строить отдельную политическую карьеру?

Я не исключаю, что Рубио уже думает о собственном политическом будущем. Он обладает достаточным опытом и понимает, что положение Трампа постепенно меняется. Но в нынешней администрации даже намек на самостоятельную популярность может вызвать недовольство президента.

Помню эпизод во время предвыборной кампании, когда Рубио получил громкие аплодисменты, а Трамп после этого в шутку заговорил, что его, видимо, придется уволить. По такой реакции я вижу нежелание президента мириться с тем, что кто-нибудь из его окружения может получать больше внимания.

Поэтому до января Рубио, Джей Ди Вэнс и другие политики из ближайшего круга Трампа, скорее всего, будут вести себя осторожно. Они будут ждать, пока новый Конгресс заработает и политическое давление на Белый дом усилится.

Только после этого могут появиться предпосылки для более активного дистанцирования от нынешнего президента. Но здесь очень важно правильно выбрать момент. Если кто-нибудь начнет собственную политическую игру слишком рано, он рискует потерять позиции еще до того, как откроются реальные возможности.

Новый Конгресс и помощь Украине

Демократы одержали победу на выборах в Конгресс США. Насколько это может изменить ситуацию с военной помощью Украине, передачей разведданных, работой Starlink и усилением давления на Россию?

Я убежден, что давление на Россию усилится. В частности, сенатор Ричард Блументаль, работавший над санкционными инициативами вместе с Линдси Грэмом, не позволит Трампу спокойно продолжать предыдущую политику. Американскому президенту придется все чаще объяснять свои решения, в частности, относительно российского дизельного топлива.

Трамп уже пытается оправдывать соответствующие договоренности, говоря, что хотел облегчить ситуацию на мировом рынке. В то же время, по информации, которую я привел, ни одна тонна горючего по этой договоренности в США так и не поступила. Для меня это еще один пример решений, которые будут вызывать вопросы нового состава Конгресса.

Демократы могут использовать бюджетные переговоры по продвижению поддержки Украины. К примеру, если администрации Трампа понадобятся средства на определенную программу, законодатели способны увязать свое согласование с решением о дополнительном финансировании украинской обороны.

Если Трамп говорит: мне нужны деньги на такую программу, демократы отвечают: хорошо, но нам нужно 15 миллиардов на помощь Украине. Вот вам и уговор. Вы мне одно, я другой. В этом смысле наши шансы вырастают в разы.

В то же время, Украине нужно уже сейчас готовиться к работе с обновленным Конгрессом. Среди новоизбранных законодателей есть люди, с которыми еще не налажено достаточно тесных контактов. Нужно разъяснять им ситуацию на фронте, последствия русских ударов и конкретные потребности Сил обороны.

Эта работа должна включать в себя обе партии и обе палаты Конгресса. Необходимо усиливать контакты со сторонниками Украины, в частности, через Украинский кокус, и искать новые возможности для двухпартийной поддержки.

Именно от интенсивности такой дипломатической работы будет в значительной степени зависеть, насколько быстро новые политические возможности превратятся в реальные решения финансовой и военной помощи.

Кремль видит слабость Трампа

После выборов все больше американских обозревателей критикуют хаотические решения Трампа и говорят о послаблении его позиций. Понимают ли в Кремле, как изменилась ситуация в Белом доме?

Я думаю, что это уже очевидно для многих. Результаты выборов показали, что значительная часть американцев недовольна политикой Трампа. Причем негативное отношение к президенту может сказываться даже на кандидатах-республиканцах, сами по себе имеющих достаточно умеренные позиции.

На мой взгляд, эта тенденция будет сохраняться, а политическое давление на администрацию будет постепенно расти. Но Украине сейчас важнее не просто наблюдать за ослаблением Трампа, а использовать время для начала полноценной работы нового Конгресса.

За эти полтора месяца нужно максимально расширить круг наших поклонников среди американских законодателей. Необходимо работать и с демократами, и с республиканцами, чтобы поддержка Украины не зависела исключительно от личной позиции президента.

Это особенно важно ввиду того, что Кремль может и дальше рассчитывать на противоречия внутри американской политической системы. Чем шире будет поддержка Украины в Конгрессе, тем сложнее будет использовать такие разногласия против нас.

Дело "Карфаген-2" и ЕС

В деле "Карфаген-2" говорится о возможных связях чиновников с криминальными структурами, наркотрафике и изготовлении фальшивых евро. Как такие разоблачения воспринимают в Европе: как доказательство работы украинских антикоррупционных органов или аргумент против нашего вступления в ЕС?

И то, и другое. В первую очередь, это шок для украинского общества, ведь речь идет о подозрениях в сращении криминальных структур с представителями власти. Если такие связи действительно подтвердятся, это уже проблема не отдельных должностных лиц, а всей системы государственного управления.

По словам представителей НАБУ, на которые я ссылаюсь, нынешние разоблачения могут быть только верхушкой айсберга. Я не исключаю, что дальнейшие материалы следствия окажутся еще резонанснее. Поэтому очень важно, чтобы ответные производства не остановились на этапе громких сообщений.

Меня особенно беспокоят ситуации, когда после задержания фигурант уголовного дела быстро выходит на свободу под залог. Формально это может соответствовать процессуальному законодательству, но возникает вопрос, достаточно ли обеспечивается дальнейшая работа следствия и не сохраняется ли риск воздействия на свидетелей или доказательства.

Одни задерживают, другие выпускают. И тогда возникает вопрос: действительно ли это тот результат, которого мы все ожидаем? Ибо сращивание криминала с властью – это уже фактически то, что называют мафией.

Европейские партнеры Украины могут оценивать такие дела по-разному. Наши сторонники будут говорить, что антикоррупционные органы работают и способны разоблачать нарушения даже на высоких уровнях власти. И это действительно важный довод в пользу украинских реформ.

Но противники вступления Украины в ЕС получат другой довод. Они будут отмечать, что коррупционные риски остаются чрезвычайно высокими, а представители криминальных структур, по данным следствия, могли иметь контакты в государственных органах.

На мой взгляд, ответ на эту критику должен быть очень конкретным: расследование должно завершаться законными судебными решениями, а доказанные преступления – соответствующим наказанием. Тогда Украина сможет показать, что не только выявляет коррупцию, но и реально одолевает ее последствия.

Аргументом для Европы было бы то, что каждое дело доводят до конца, а люди, чья вина доказана, получают реальное наказание. Тогда мы можем сказать: да, коррупция есть, но мы с ней боремся.

Коррупция существует во многих государствах, в том числе европейских. Но главный вопрос состоит в эффективности правоохранительной и судебной систем. Если результаты работы следователей постоянно нивелируются на следующих этапах, противники украинской евроинтеграции будут получать все большее основание для критики.

Правоохранительная система и доверие Европы

Расследование трансграничной преступности поднимает вопрос о возможных связях украинских криминальных структур с российскими сетями влияния в Европе. Могут ли международные правоохранительные органы уделить этим связям больше внимания и что это значит для Украины?

У меня есть сомнения, что именно это направление станет главным в дальнейших международных расследованиях. Российская организованная преступность давно проникла в разные европейские страны, однако тамошние правоохранительные системы, по моему мнению, работают значительно эффективнее украинской.

В случае дела "Карфаген-2" меня больше беспокоит возможное сращение украинских и российских уголовных структур. Если представители правоохранительных органов действительно передавали подозреваемым информацию о международных расследованиях, это ставит под угрозу не только отдельные операции, но и доверие иностранных партнеров.

Представьте ситуацию: украинских правоохранителей приглашают на встречу с европейскими коллегами, где обсуждают совместные действия против преступных сетей. А затем информация об этих планах попадает к людям, которых собирались проверять. В таких обстоятельствах возникает вопрос, насколько безопасно вообще обмениваться данными с соответствующими структурами.

Когда наших правоохранителей приглашают на встречи с высокими представителями Европы, а затем информацию передают преступникам и предупреждают, что их уже ищут, какое может быть доверие к нашим правоохранителям?

Я убежден, что Украине нужны глубокие изменения в правоохранительной системе. Но хочу, чтобы меня правильно поняли: нельзя ставить знак равенства между всеми его работниками. Есть огромное количество людей, ежедневно рискующих жизнью ради государства, и есть те, чьи возможные преступные действия дискредитируют целые органы.

Посмотрите на работу подразделений Министерства внутренних дел, воюющих на фронте и обеспечивающих оборону Украины. Или на деятельность СБУ, в частности, операцию "Паутина" и другие успешные меры против российской военной инфраструктуры. Отдельно следует отметить Центр специальных операций "А" СБУ, демонстрирующий высокие результаты в применении беспилотников против оккупантов.

Эти люди заслуживают огромного уважения. Но в то же время возможные преступления других представителей правоохранительной системы наносят репутационный ущерб всему государству. И эту проблему нельзя скрывать за боевыми заслугами тех, кто честно выполняет свою работу.

Есть люди, перед которыми нужно становиться на колени и благодарить их за защиту Украины. А есть те, кто позорит правоохранительные органы. И именно из-за таких людей нужно изменять систему.

Отдельный вопрос – работа прокуратуры и судов. Я недавно видел информацию о средних зарплатах судей на уровне примерно 350 тысяч гривен. И когда одновременно мы слышим о подозреваемых в выходящих под залог резонансных делах, общество закономерно спрашивает, соответствуют ли результаты работы судебной системы ее финансированию.

Конечно, пока нет обвинительного приговора, человека нельзя называть преступником. Но и правоохранительная система должна действовать так, чтобы обеспечивать надлежащее расследование и не создавать условий для ухода от ответственности.

Для Украины это вопрос не только внутренней справедливости, но и будущего членства в Европейском Союзе. Европейские партнеры должны быть уверены, что наши правоохранительные органы способны надежно защищать общие интересы, а суды обеспечивать беспристрастное правосудие.

Без реальных изменений в этой сфере путь в ЕС будет сложным, даже если в других направлениях Украина будет достигать значительного прогресса.

Огрызко о переговорах в Абу-Даби: смотрите видео