"Не можем позволить себе не работать": в "Охматдете" рассказали детали об эвакуации пациентов

Утром 8 июля Россия нанесла ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Попадание российской ракеты было по токсикологическому корпусу с тяжелобольными детьми.

Поскольку пациенты ежеминутно получали лечение, то было принято решение об эвакуации. Об этом в эфире "Киев24" рассказал заведующий отделением трансплантации костного мозга "Охматдета" Александр Лисица.

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Как проводили эвакуацию из "Охматдета"

Лисица рассказал, что утром 8 июля все сотрудники детской больницы, как и всегда, выполняли свои обязанности. Однако после циничного обстрела врага приоритеты изменились.

В первую очередь необходимо было понять, насколько тяжелые последствия после обстрела и смогут ли продолжать врачи свою деятельность, ведь пациенты нуждались в ежеминутном и ежечасном лечении. По словам Лисицы, некоторые дети получали химиотерапию или препараты крови после ракетного удара.

Мы не можем позволить себе прекратить лечение на день или на два и спокойно заниматься эвакуацией. То есть мы должны были понять, сможем ли мы работать. Быстрым анализом стало понятно, что нет воды, электроэнергии, поэтому было принято быстрое решение об эвакуации,

– рассказал Лисица.

Сотрудникам удалось оперативно эвакуировать пациентов в другой медицинский центр Киева. Лисица отметил, что только там есть большое отделение, где можно разместить детей из "Охматдета". Поэтому, по состоянию на 21:00 8 июля сотрудники и врачи продолжили оказывать помощь и лечить пациентов.