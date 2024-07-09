Прикрывали пациентов собой: врачи "Охматдета" вспомнили, как оперировали во время удара

Россияне нанесли циничный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Врачи проводили операции в то время, когда россияне совершили обстрел.

Корреспондентка Екатерина Кузнецова рассказала 24 Каналу, что хирурги прикрывали пациентов и получили ранения. Сама же больница повреждена, разрушено и оборудование.

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Операции в детской больнице во время прилета

Заведующий отделением ургентной хирургии рассказал, что во время атаки проводил операцию. Ее он начал еще до того, как началась воздушная тревога. Операция еще продолжалась, как россияне нанесли удар.

Когда прилетела ракета, мы это почувствовали тем, что нас подбросило и погас свет. Выход из операционной был заблокирован, мы почувствовали запах горелого,

– прокомментировал заведующий.

Также об ударе по детской больнице рассказал заведующий микрохирургии, отделение которого тоже расположено рядом с корпусом, куда попала российская ракета. Операция тоже продолжалась во время воздушной тревоги, возможности прервать ее не было. Когда произошел прилет, врачи закрыли телами пациента, получив незначительные ранения.

Когда должен был быть взрыв, я как раз должен был выходить из кабинета. На том месте, где я был, как раз упало стекло. Секунд 30 перед этим остался бы – и так же имел бы ранения,

– отметил врач.

Сейчас в этом отделении выбиты все окна и двери, повреждено немало оборудования, поэтому все пациенты переведены в другие медучреждения Киева. Из других разрушенных зданий пациентов также эвакуировали.

Сколько есть погибших и раненых

По словам корреспондента, среди погибших есть один врач и взрослый посетитель. Медицинский директор заведения рассказал, что еще несколько работников больницы получили тяжелые ранения.

Два работника получили тяжелые повреждения. Одна – это сотрудница одного из отделений гемодиализа, она проходит лечение в одной из больниц. Также наш водитель, который находился рядом с эпицентром попадания в машине, имеет много осколочные поражения,

– отметил он.

В общем больница "Охматдет" претерпела серьезные разрушения, как снаружи, так и внутри. Пока неизвестно, когда больница снова сможет полностью функционировать.