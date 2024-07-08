Циничный удар оккупантов по "Охматдету": ужасные кадры изнутри больницы
Во время ракетной атаки на Киев 8 июля российские оккупанты повредили детскую больницу "Охматдет". Появились кадры, как выглядит медучреждение изнутри.
Напомним, что СБУ квалифицировала удар России по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. Следователи уже установили, что для атаки оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.
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Кадры "Охматдета" изнутри после атаки России
Детская больница "Охматдет" в Киеве 8 июля подверглась российскому удару. Это повлекло значительные разрушения.
На кадрах показаны поврежденные кабинеты и коридоры больницы, в которой лечились украинские дети.
На обнародованных фотографиях видно, что сильно пострадал потолок в разных помещениях медучреждения. Его части или лежат на полу, или же еле свисают с креплений. В частности, в результате удара выбиты окна. Так, повсюду заметно осколки стекла на полу.
Как выглядит "Охматдет" после удара России / Фото 24 Канала / Алины Латанской