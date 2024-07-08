Что же они делают гады? – работница "Охматдета" эмоционально о первых минутах после удара

Россия совершила очередное военное преступление, ударив по детской больнице "Охматдет" в Киеве. В ней принимали тяжелобольных детей со всей Украины. Масштабы ущерба, который нанесла Россия, даже сложно постичь.

Во время российской атаки некоторым детям проводили диализ, также известно, что продолжались две операции. Ведущий 24 Канала Олег Белоусов, который находится на месте событий, пообщался с работниками "Охматдета". Они подробнее рассказали, что происходило во время удара.

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Что происходило после удара по "Охматдету"

Поисково-спасательная операция на территории больницы продолжается. Все больше неравнодушных киевлян присоединяются к разбору завалов и всячески помогают на месте. Россияне сознательно целились в больницу, зная, что там находится огромное количество больных детей, их родителей и персонала.

Я только вышла на улицу и слышу, как свистит (имеется в виду свист ракеты – 24 Канал), кто-то кричал, что сбивают ракеты. Небо черное, все бахкало. А потом прилетело в наш 10 этаж. Я думала, что пол заведения снесет, что сейчас все рухнет. Пошел страшный дым, все люди бегали, кричали. Это очень страшно... Что же они делают, гады? Знали прекрасно, что здесь дети. Ко мне подбежала мама и говорит, что у нее ребенок в реанимации. Спрашивает: "Что мне делать, куда бежать?",

– поделилась эмоциями Вера Владимировна, уборщица больницы.

К счастью, детей успели эвакуировать, поэтому госпожа Вера пыталась успокоить матерей. Другая женщина с ребенком на руках рассказала, что она вышла из здания, чтобы пройтись с малышом по территории. Она и 3-летний ребенок чудом остались живы.

"Это огромное горе. В том корпусе, который пострадал больше всего, находились дети в очень тяжелых состояниях. Там отделение токсикологии, дети находились на диализе. Как раз в тот момент началась воздушная тревога, но насколько я понимаю, процесс диализа прервать невозможно", – объяснил Олег Янчук, детский врач-хирург.

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При этом россияне заявляют, что якобы удар по "Охматдету" – это якобы следствие работы украинской ПВО, которая сбила ракету. Хотя видео удара, которые публиковали в сети, опровергают откровенную ложь оккупантов. Российская ракета летела прямо в больницу.