Під час російської атаки деяким дітям проводили діаліз, також відомо, що тривали дві операції. Ведучий 24 Каналу Олег Білоусов, який перебуває на місці подій, поспілкувався з працівниками "Охматдиту". Вони детальніше розповіли про те, що відбувалося під час удару.

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Що відбувалося після удару по "Охматдиту"

Пошуково-рятувальна операція території лікарні триває. Все більше небайдужих киян долучається до розбору завалів та всіляко допомагає на місці. Росіяни свідомо цілилися у лікарню, знаючи, що там перебуває величезна кількість хворих дітей, їхніх батьків та персоналу.

Я тільки вийшла на вулицю і чую, як свистить (мається на увазі свист ракети – 24 Канал), хтось кричав, що збивають ракети. Небо чорне, усе бахкало. А потім прилетіло у наш 10 поверх. Я думала, що пів закладу знесе, що зараз усе рухне. Пішов страшенний дим, всі люди бігали, кричали. Це дуже страшно... Що ж вони роблять, гади? Знали прекрасно, що тут діти. До мене підбігла мама і каже, що в неї дитина в реанімації. Питає: "Що мені робити, куди бігти?",

– поділилась емоціями Віра Володимирівна, прибиральниця лікарні.

На щастя, дітей встигли евакуювати, тож пані Віра намагалась заспокоїти матерів. Інша жінка з дитиною на руках розповіла, що вона вийшла з будівлі, аби пройтись з малечею по території. Вона та 3-річна дитина дивом залишились живими.

"Це величезне горе. У тому корпусі, який постраждав найбільше, перебували діти у дуже важких станах. Там відділення токсикології, діти перебували на діалізі. Якраз у той момент почалась повітряна тривога, але наскільки я розумію, процес діалізу перервати неможливо", – пояснив Олег Янчук, дитячий лікар-хірург.

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При цьому росіяни заявляють, що нібито удар по "Охматдиту" – це буцімто наслідок роботи української ППО, яка збила ракету. Хоч відео удару, які публікували у мережі, спростовують відверту брехню окупантів. Російська ракета летіла прямо у лікарню.