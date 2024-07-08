Поражен корпус с тяжелобольными детьми, под завалами люди: что известно об атаке на "Охматдет"

Утром 8 июля Россия цинично атаковала украинскую столицу, применив "Кинжалы" и крылатые ракеты. Вследствие вражеского террора было повреждено медучреждение "Охматдет".

"Охматдет" – это крупнейшая детская больница Украины. Там осуществляют диагностику и лечение онкогематологических заболеваний, а также выполняют трансплантации костного мозга. Все, что известно о циничном ударе по "Охматдету" – рассказывает 24 Канал.

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Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля в Киеве слышали серию взрывов. Около 11:10 мэр Виталий Кличко сообщил о попадании в одно из помещений детского медицинского учреждения. Впоследствии в КГВА отметили, что пострадала детская больница "Охматдет" в Шевченковском районе.

Удар по "Охматдету" в Киеве / фото Андрей Ермак

Прилет произошел в один из корпусов медучреждения. Глава Минздрава Виктор Ляшко уточнил, что было попадание по токсикологическому корпусу с тяжелобольными детьми.

Там расположена реанимация, искусственная почка, у детей был последний шанс на спасение. Здесь они получали диализные процедуры,

– заявил Ляшко.

На опубликованных в сети кадрах видно дым и масштабы разрушений корпуса "Охматдета".

Последствия атаки на "Охматдет": смотрите видео

Люди под завалами, есть жертвы

На место попадания оперативно прибыли соответствующие службы. К аварийно-спасательным работам присоединились десятки неравнодушных киевлян. Речь идет о волонтерах, медперсонал, полицейских, работников ГСЧС, Нацгвардии.

Спасти людей, которые, возможно, сейчас там находятся под завалами. У нас есть три часа такого золотого времени, как говорят спасатели, которого нам будет достаточно, если там кто-то есть живой, чтобы спасти. Только что мы достали еще одного человека из-под завалов, она жива,

– рассказал глава МВД Игорь Клименко.

Министр рассказал, что пока трудно сказать, сколько людей находились в этом корпусе – соответственно неизвестно, какое количество может быть под завалами. К работе привлекают собак, которые будут искать пострадавших и погибших. Известно, что по крайней мере два врача не выходят на связь.

Люди помогают ликвидировать завалы: смотрите видео.

По информации Игоря Клименко, по состоянию на 11:57 на территории "Охматдета" предварительно погибло 2 человека. Виталий Кличко в 14:07 сообщил о 16 пострадавших. Семеро из них – дети. 15 пострадавших госпитализировали.

Детей из "Охматдета" эвакуируют

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что пациентов детской больницы "Охматдет", куда вручила вражеская ракета, эвакуируют в коммунальные больницы города. Там им окажут всю необходимую помощь. В КГВА уточнили, что 5 детей из разрушенного корпуса вывезли на перегоспитализацию.

В результате удара по больнице пострадали дети / фото Андрей Ермак

Кличко отметил, что городская власть предоставляет все необходимые ресурсы для помощи на местах и эвакуации детей в другие заведения.

Какой ракетой ударили по больнице

СБУ квалифицировала удар России по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. Следователи уже установили, что для атаки оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.

На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты,

– написали в СБУ.

Глава спецслужбы Василий Малюк отметил, что Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление. Это возмездие будет и по закону, и по морали.

"Государство-террорист – это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", – указал Малыш.

Реакция на попадание по "Охматдету"

Владимир Зеленский, отметил, что во время российского обстрела пострадала одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе исключительно детская больница. "Охматдет" спас и вернул здоровье тысячам детей.

Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна сполна ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом. Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает,

– указал президент.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что оккупанты целенаправленно били по детям.

Этот обстрел велся по гражданским, били по инфраструктуре, весь мир должен увидеть сегодня последствия террора, ответом на который может быть только сила,

– написал Андрей Ермак.

Кроме этого, уже появились первые реакции на удар от западных партнеров. Так. министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс констатировал, что российский террор не имеет границ: теперь трусливое нападение на детскую больницу. Он добавил, что это придает ему больше мотивации быстро доставить запчасти Patriot и F-16. Также министр пообещал делать больше в вопросе ПВО.