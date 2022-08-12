Охота продолжается: в Мелитополе произошел мощный взрыв возле спортклуба коллаборанта
Во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. Сообщается, что он прозвучал возле спортивного клуба одного из коллаборантов.
Взрыв раздался в микрорайоне Мелитополя – в одном из дворов улицы Гоголя.
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Что известно об источнике взрыва
По предварительным данным, в городе сработало самодельное взрывное устройство. По словам местных жителей, после взрыва в направление микрорайона поехали скорые.
Напомню, что движение сопротивления внимательно следит за коллаборантами, знает каждого в лицо и по имени. И никого не оставит без должного внимания,
– рассказал мэр города Иван Федоров.
Охота продолжается: оккупанты засуетились
Местное издание также сообщает, что утром в Мелитополе местные жители слышали мощный взрыв и российские захватчики засуетились. По информации СМИ, поработали партизаны.
Мелитопольские партизаны не дают спокойно жить оккупантам. Сегодня утром прогремел одиночный мощный взрыв где-то в 8:15,
– говорится в сообщении.
Подробности инцидента
Журналисты установили, что сработала взрывчатка во дворе по улице Гоголя 132, недалеко от спортивного клуба "Атлетический цех", владельцем которого является коллаборант Дмитрий Хасай.
Правда, в результате взрывной волны обломки попали в окна некоторых жителей. Есть ли пострадавшие гражданские или оккупанты пока неизвестно.
Отметим, что, по словам мэра города в Мелитополе украинские партизаны открыли охоту на организаторов псевдореферендума в Запорожской области. Федоров подчеркнул, что никакого псевдореферендума в регионе не будет.
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