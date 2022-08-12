Охота продолжается: в Мелитополе произошел мощный взрыв возле спортклуба коллаборанта

Во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. Сообщается, что он прозвучал возле спортивного клуба одного из коллаборантов.

Взрыв раздался в микрорайоне Мелитополя – в одном из дворов улицы Гоголя.

К теме Дрожали все окна: мэр рассказал детали мощного взрыва в Мелитополе

Что известно об источнике взрыва

По предварительным данным, в городе сработало самодельное взрывное устройство. По словам местных жителей, после взрыва в направление микрорайона поехали скорые.

Напомню, что движение сопротивления внимательно следит за коллаборантами, знает каждого в лицо и по имени. И никого не оставит без должного внимания,

– рассказал мэр города Иван Федоров.

Охота продолжается: оккупанты засуетились

Местное издание также сообщает, что утром в Мелитополе местные жители слышали мощный взрыв и российские захватчики засуетились. По информации СМИ, поработали партизаны.