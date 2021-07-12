Охрана хотела вывести парня, пришедшего на концерт Меладзе в Киеве с красно-черным флагом

На музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве выступил российский исполнитель Валерий Меладзе. Украинские общественные организации требовали запретить концерт певца.

Однако артисту все же позволили принять участие в "Атласе" и даже усилили охрану. Она была в несколько раз больше, чем во время выступлений других исполнителей.

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Пытались вывести парня с красно-черным флагом

На фестиваль в тот день пришел молодой человек с красно-черным флагом. Он мирно стоял, завернувшись в флаг Украинской повстанческой армии.

Однако, секьюрити, которые проявляли чрезмерную активность, пытались силой вывести мужа.

Украинец рассказал, что таким способом хотел проявить свой мирный протест против концерта Меладзе. Надеялся, что таких недовольных, как он будет больше.

Почувствуй себя чужим в своей же стране. Этот парень пришел с одиночным пикетом на концерт россиянина Меладзе на Atlas Weekend в Киеве. Он не трогал никого. Просто стоял с красно-черным флагом,

– отметил Сергей Стерненко в телеграме.