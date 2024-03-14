Команда охраны Эрдогана попала в ДТП в Турции: есть погибший и раненые

Охрана турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана попала в ДТП на юго-востоке Турции. В результате этого один полицейский из охраны погиб.

Известно, что также есть раненые. Об этом вечером 13 марта отметил турецкий новостной канал TRT Haber.

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Охрана Эрдогана попала в смертельное ДТП

Авария произошла на шоссе Джизре – Нусайбин, когда кортеж Эрдогана столкнулся с джипом, в котором находились полицейские.

К сожалению, в результате аварии погиб полицейский Фират Дер. В турецком издании также сообщили, что три человека, в частности двое полицейских, получили ранения.



Охрана Эрдогана попала в ДТП / Фото TRT Haber

Президент Эрдоган уже прокомментировал смертельное ДТП.

Я желаю Божьей милости нашему полицейскому Фирату Деру. Я желаю скорейшего выздоровления раненым,

– заявил турецкий лидер, комментируя ДТП.

Известно, что министр внутренних дел Али Эрликая также выразил соболезнования семье офицера полиции Фирата Деру, погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия в Ширнаке.

Предстоящие выборы в Турции: как они пройдут для Эрдогана

Эрдоган занимает пост президента Турции еще с 2014 года. В 2018 действующий глава Турции выиграл выборы, тем самым снова занял кресло президента страны.

По данным Reuters, государственное информационное агентство Турции Anadolu сообщило, что местные выборы, которые состоятся 31 марта, станут последними в политической карьере Реджепа Эрдогана.

"Для меня это финал, согласно мандату, предоставленному законом, это мои последние выборы. Результатом, который выйдет, будет передача наследства моим братьям и сестрам, которые придут после меня", – заявил турецкий глава государства.