Охрана портов и кораблей: разведчики провели учения в Черном море

Разведчики Военно-Морских сил приняли участие в учениях и тренировках по боевой готовности в Черном море. Все происходило во взаимодействии с подразделениями Воздушных сил ВСУ.

Участники мероприятия проверили свою готовность к кризисным ситуациям. Также они отработали совместные действия корабельным, береговым и воздушным компонентами.

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Во время выхода в море экипажи кораблей и катеров национального флота в сложных условиях провели маневрирование в строях и ордерах тактических групп и осуществили практические артиллерийские стрельбы по надводным целям.

Также участники отработали ведение разведки, обороны побережья и портов, охраны судоходства и тому подобное.

К учениям были привлечены корабельно-катерные тактические группы, самолеты, вертолеты, подразделения артиллерии и морской пехоты.

Разведчики провели учения в Черном море / Фото из фейсбука ВМС ВСУ

Участники мероприятия проверили свою готовность к кризисным ситуациям / Фото из Фейсбука ВМС ВСУ

По итогам комплекса учений и тренировок военные успешно справились с учебно-боевыми задачами по защиты страны с морского направления.

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Россия 26 января начала крупные военные учения в Черном море. Уже 31 января корабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования.

В декабре 2021 года в акватории Черного моря корабли Украины и Франции провели совместные учения. Личный состав принял участие в ряде совместных тренировок.

Российские военные в декабре также провели учения в акватории Черного моря и во временно оккупированном Крыму.

Полный текст публикации ГУР Минобороны в фейсбуке:

Разведчики ВМС ВС Украины приняли участие в комплексе учений и тренировок в морских и прибрежных районах Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВС Украины.

Как говорится в сообщении, на Юге Украины провели плановый комплекс учений и тренировок по боевой готовности Военно-Морских Сил ВС Украины, который осуществлялся во взаимодействии с подразделениями Воздушных Сил ВС Украины. Участники мероприятия проверили свою готовность к реагированию на кризисные ситуации и отработали совместные действия корабельным, береговым и воздушным компонентами.

К учениям были привлечены корабельно-катерные тактические группы, самолеты, вертолеты, подразделения артиллерии и морской пехоты. Отрабатывались вопросы ведения разведки, обороны побережья и портов, охраны судоходства и тому подобное.