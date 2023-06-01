Охранника поликлиники Деснянского района столицы доставили в полицию. В полиции отмечали, что у мужчины визуальные признаки алкогольного опьянения.
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Действительно ли охранник был пьян
Руководитель Деснянской окружной прокуратуры Киева Антон Ефимов отметил, что правоохранители проверили информацию о нетрезвом охраннике.
По его словам, медицинское освидетельствование охранника показало, что он был трезв.
Напомним, что Ярослав, женщина которого погибла в результате падения обломков, рассказал, что укрытие в поликлинике №3 было закрыто. Вместо этого представители поликлиники уверяют, что бомбоубежище было открыто.
В КГГА сообщили, что после ужасной трагедии вблизи укрытия приняли важное решение – укрытия больше не будут запирать. Роман Ткачук объяснил, что раньше их закрывали, поскольку у них "сделали ремонт", а также беспокоились, что бездомные устроят себе жилье у них.
Однако после трагедии в Киеве решения пересмотрели и теперь укрытия будут постоянно открытыми. Если какое-нибудь хранилище будет замкнуто, то украинцы могут обратиться на горячую линию 101 или 1551 и сообщить об этом. На место вызова прибудут спасатели и сорву замок.
Что известно о ночной атаке Киева
- Российские террористы атаковали Украину 10 баллистическими ракетами "Искандер". Украинская ПВО сбила все ракеты, но обломки повредили детскую поликлинику, десятки многоэтажек, автомобили и многие другие инфраструктуры.
- В результате трагедии погибли 3 человека: две женщины и 9-летняя девочка. По словам свидетелей, люди погибли, потому что дверь укрытия была заперта.
- Правоохранители уже приступили к расследованию. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что виновные будут наказаны. Он "пообещал нокаут".
- В офисе генпрокурора сообщили, что полиция уже задержала первого заместителя Деснянской РГА, директора медучреждения, его заместителя, а также охранника больницы.