Охоронця поліклініки Деснянського району столиці доставили до поліції. У поліції зазначали, що чоловік має візуальні ознаки алкогольного сп'яніння.

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Чи насправді охоронець був п'яним

Керівник Деснянської окружної прокуратури Києва Антон Єфімов зазначив, що правоохоронці перевірили інформацію про нетверезого охоронця.

За його словами, медичне освідування охоронця показало, що він був тверезим.

Нагадаємо, що Ярослав, жінка якого загинула внаслідок падіння уламків, розповів, що укриття в поліклініці №3 було закрите. Натомість представники поліклініки запевняють, що бомбосховище було відкрите.

У КМДА повідомили, що після жахливої трагедії поблизу укриття ухвалили важливе рішення – укриття більше не будуть замикати. Роман Ткачук пояснив, що раніше їх закривали, оскільки в них "зробили ремонт", а також турбувалися, що безхатьки влаштують собі житло у них.

Проте після трагедії у Києві рішення переглянули й відтепер укриття постійно будуть відкритими. Якщо якесь сховище буде замкнуте, то українці можуть звернутися на гарячу лінію 101 чи 1551 й повідомити про це. На місце виклику прибудуть рятувальники й зірвуть замок.

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