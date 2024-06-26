Охранник Тищенко, который избил военного, перед судом угрожал вскрыть себе вены

Охранник Тищенко Сергей Цубера сегодня, 26 июня, должен получить меру пресечения. Перед заседанием суда он начал угрожать, что порежет себе вены.

Кроме этого, адвокат Цуберы вообще не появился на суде. Из-за этого заседание перенесли на несколько часов.

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Цубера заявляет, что его судят незаконно

Охранника Тищенко Сергея Цубера подозревают в пытках и незаконном лишении свободы человека (часть 2 статьи 127 и часть 2 статьи 146 УК Украины).

По данным следствия, он был в группе людей, которые 20 июня по приказу Тищенко задержали и избили бывшего бойца "Кракена".

Военного по меньшей мере дважды ударили и душили. Также на него надели железные наручники и в течение 20 минут не снимали их.

В сети появилось видео, как перед заседанием суда он кричит, что его судят незаконно. Также журналисты сообщают, что он угрожал порезать себе вены.

Охранник Тищенко жалуется, что его судят незаконно: смотрите видео

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Напомним, что Киевский Печерский районный суд 25 июня избрал меру пресечения Николаю Тищенко. По решению суда он должен находиться под круглосуточным домашним арестом, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.