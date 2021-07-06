Всего на территории учебного заведения проживали 165 учеников. Однажды ночью вооруженные нападавшие штурмовали здание и убили охранников.

Заметьте В Нигерии неизвестные атаковали тюрьму: почти 2 тысячи человек сбежали

Учитель Эммануэль Поль сообщил, что похитители вывезли 140 учеников. По данным полиции, спасти удалось 26 человек. В частности, педагога.

С начала 2021 года в Нигерии участились вооруженные нападения. Часто они заканчиваются похищениями.

В эпицентре опасности оказались сельские школы и колледжи. Там – относительно невысокий уровень безопасности. Это позволяет злоумышленникам легко перевозить жертв в лесные убежища.

Всего с декабря 2020 года в Нигерии похитили примерно 1 000 учеников школ и студентов. К счастью, большинство из них удалось освободить. В то же время некоторые молодые люди до сих пор находятся в заключении.

Нападения в Нигерии: последние новости