Точное количество детей, которых похитили, неизвестно. Учитель сказал о 150 школьниках, однако есть информация о 200. Об этом заявила главный пресс-секретарь губернатора штата Мэри Ноэль Берже.
К теме В Нигерии боевики напали на мечеть и похитили 40 человек
Как происходило нападение
Боевики на мотоциклах ворвались в город и открыли огонь. Люди начали бежать, а нападавшие ушли в исламскую школу и забрали детей. В школе учатся мальчики и девочки, которым от 6 до 18 лет.
Кроме того, во время нападения выстрелили в двух человек. Один человек погиб.
Похищения происходят постоянно
Нападение в Тегине произошло на следующий день после того, как освободили 14 человек, похищенных из университета в соседнем штате Кадуна. Боевики похищают людей, чтобы получить выкуп.
В течение последних месяцев они провели рейды по школам и университетам на севере Нигерии, похитив более 700 студентов.
Предыдущие нападения в Нигерии
- Ночью 26 февраля 2021 года боевики атаковали государственную школу-интернат в городе Джангебе. Люди ворвались в общежитие, похитили 317 школьниц. Впоследствии девушек удалось освободить.
- 17 февраля боевики атаковали государственный колледж-интернат в обществе Кагара. В результате похитили десятки учеников, преподавателей, убили 1 человека и многих ранили.
- Также в феврале злоумышленники напали на 2 села и убили не менее 19 мирных жителей.
- В мае вооруженные напали на одну из мечетей в штате Кацина. Боевики захватили 40 человек.