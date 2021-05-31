Точное количество детей, которых похитили, неизвестно. Учитель сказал о 150 школьниках, однако есть информация о 200. Об этом заявила главный пресс-секретарь губернатора штата Мэри Ноэль Берже.

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Как происходило нападение

Боевики на мотоциклах ворвались в город и открыли огонь. Люди начали бежать, а нападавшие ушли в исламскую школу и забрали детей. В школе учатся мальчики и девочки, которым от 6 до 18 лет.

Кроме того, во время нападения выстрелили в двух человек. Один человек погиб.

Похищения происходят постоянно

Нападение в Тегине произошло на следующий день после того, как освободили 14 человек, похищенных из университета в соседнем штате Кадуна. Боевики похищают людей, чтобы получить выкуп.

В течение последних месяцев они провели рейды по школам и университетам на севере Нигерии, похитив более 700 студентов.

Предыдущие нападения в Нигерии