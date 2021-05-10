В Нигерии боевики напали на мечеть и похитили 40 человек
Группа вооруженных людей совершила нападение на одну из мечетей в нигерийском штате Кацина. Неизвестные похитили оттуда 40 человек.
Источник:Anadolu Agency
По информации нигерийских СМИ, мусульмане, которые собрались в районе Квата для совершения молитвы, подверглись нападению.
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Нападение на мечеть в Нигерии
Неизвестные люди с оружием напали на мечеть и похитили 40 человек.
Впоследствии представитель департамента полиции штата Кацина Гамбо Исхака сообщил, что полиции и военным удалось освободить 30 похищенных. О том, где могут находиться остальные люди, пока информации нет.
Предыдущие нападения в Нигерии
- В ночь на 26 февраля 2021 года боевики атаковали государственную школу-интернат в городе Джангебе. Неизвестные ворвались в общежитие, похитили 317 школьниц и увезли в неизвестном направлении. Впоследствии их удалось освободить.
- 17 февраля боевики атаковали государственный колледж-интернат в общине Кагара. Они похитили десятки учеников и преподавателей, убили 1 человека и многих ранили.
- А в начале февраля в Нигерии произошло нападение на 2 деревни. Злоумышленники убили по меньшей мере 19 мирных людей.
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