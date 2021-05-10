Группа вооруженных людей совершила нападение на одну из мечетей в нигерийском штате Кацина. Неизвестные похитили оттуда 40 человек.

По информации нигерийских СМИ, мусульмане, которые собрались в районе Квата для совершения молитвы, подверглись нападению.

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Нападение на мечеть в Нигерии

Неизвестные люди с оружием напали на мечеть и похитили 40 человек.

Впоследствии представитель департамента полиции штата Кацина Гамбо Исхака сообщил, что полиции и военным удалось освободить 30 похищенных. О том, где могут находиться остальные люди, пока информации нет.

Обратите внимание! В ряде штатов Нигерии действует запрет на использование мотоциклов. Причина – в стране участились случаи вооруженных нападений с применением этого вида транспорта.

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