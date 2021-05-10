Група озброєних людей скоїла напад на одну з мечетей в нігерійському штаті Кацина. Невідомі викрали звідти 40 людей.

За інформацією нігерійських ЗМІ, мусульмани, які зібралися в районі Квата для здійснення молитви, зазнали нападу.

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Напад на мечеть у Нігерії

Невідомі люди зі зброєю напали на мечеть та викрали 40 осіб.

Згодом представник департаменту поліції штату Кацина Гамбо Ісхака повідомив, що поліції та військовим вдалося визволити 30 викрадених. Про те, де може перебувати решта людей, наразі інформації немає.

Зверніть увагу! У низці штатів Нігерії діє заборона на використання мотоциклів. Причина – у країні почастішали випадки збройних нападів із застосуванням цього виду транспорту.

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