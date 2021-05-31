Точна кількість дітей, яких викрали, невідома. Учитель сказав про 150 школярів, однак є інформація про 200. Про це заявила головний прессекретар губернатора штату Мері Ноель Берже.

До теми У Нігерії бойовики напали на мечеть і викрали 40 людей

Як відбувався напад

Бойовики на мотоциклах увірвалися в місто і відкрили вогонь. Люди почали тікати, а нападники пішли в ісламську школу та забрали дітей. У школі вчаться хлопчики та дівчатка, яким від 6 до 18 років.

Крім того, під час нападу вистрелили у двох людей. Одна особа загинула.

Викрадення відбуваються постійно

Напад в Тегині стався на наступний день після того, як звільнили 14 людей, викрадених з університету в сусідньому штаті Кадуна. Бойовики викрадають людей, щоб отримати викуп.

Протягом останніх місяців вони провели рейди по школах і університетах на півночі Нігерії, викравши понад 700 студентів.

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