Загалом на території навчального закладу мешкали 165 учнів. Однієї ночі озброєні нападники штурмували будівлю і вбили охоронців.
Зауважте У Нігерії невідомі атакували в'язницю: майже 2 тисячі людей втекли
Вчитель Еммануель Поль повідомив, що викрадачі вивезли 140 учнів. За даними поліції, врятувати вдалося 26 людей. Зокрема, педагога.
Від початку 2021 року у Нігерії почастішали збройні напади. Часто вони закінчуються викраданнями.
В епіцентрі небезпеки опинилися сільські школи та коледжі. Там – відносно невисокий рівень безпеки. Це дозволяє зловмисникам легко перевозити жертв у лісові сховки.
Загалом від грудня 2020 року у Нігерії викрали приблизно 1000 учнів шкіл та студентів. На щастя, більшість із них вдалося звільнити. Водночас деякі молоді люди досі перебувають в ув'язненні.
Напади у Нігерії: останні новини
- Влітку 2021 у штаті Замфара бандити нападали на фермерів і вбили щонайменше 53 людей. Загиблих довелося ховати в іншому місті, щоб уникнути повторної трагедії під час прощальної церемонії.
- Окрім того, у травні у місті Тегина зловмисники скоїли збройний напад на місцеву школу. Тоді викрали щонайменше 150 учнів.
- Також у травні бойовики штурмували одну з мечетей у нігерійському штаті Кацина та викрали 40 людей.