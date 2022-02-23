Охрану Мариуполя усилят: главные тезисы на совещании в ОП с мэрами и руководителями ОГА
Источник:Офис Президента
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко провел совещание с главами областных администраций и мэрами. Обсудили введение чрезвычайного положения в государстве.
Также присутствовали руководители Нацполиции, ГСЧС, СБУ, Минобороны и Сил территориальной обороны. Тимошенко подчеркнул, что сейчас важно объективно информировать население о введении чрезвычайного положения.
Главная задача – донести людям, что в стране вводится именно чрезвычайное положение, а не военное. Это делают для того, чтобы быть готовыми к любым возможным вызовам,
– сказал заместитель руководителя ОП.
Чиновники должны проинформировать об этом людей разными способами.
Как именно будет действовать чрезвычайное положение
В таком случае в областях начнут действовать оперативные штабы под руководством руководителей ОГА и КГГА. В их состав войдут представители сил обороны, органов системы МВД, городские головы, руководители органов местного самоуправления.
Усилят охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, контроль въезда и выезда с территории городов и областей. Каждую область проинформируют отдельно, как именно действовать относительно движения транспорта.
Пока не рассматривают введение комендантского часа.
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