Охрану Мариуполя усилят: главные тезисы на совещании в ОП с мэрами и руководителями ОГА

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко провел совещание с главами областных администраций и мэрами. Обсудили введение чрезвычайного положения в государстве.

Также присутствовали руководители Нацполиции, ГСЧС, СБУ, Минобороны и Сил территориальной обороны. Тимошенко подчеркнул, что сейчас важно объективно информировать население о введении чрезвычайного положения.

Главная задача – донести людям, что в стране вводится именно чрезвычайное положение, а не военное. Это делают для того, чтобы быть готовыми к любым возможным вызовам,

– сказал заместитель руководителя ОП.

Чиновники должны проинформировать об этом людей разными способами.

Как именно будет действовать чрезвычайное положение

В таком случае в областях начнут действовать оперативные штабы под руководством руководителей ОГА и КГГА. В их состав войдут представители сил обороны, органов системы МВД, городские головы, руководители органов местного самоуправления.

Усилят охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, контроль въезда и выезда с территории городов и областей. Каждую область проинформируют отдельно, как именно действовать относительно движения транспорта.

Пока не рассматривают введение комендантского часа.

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