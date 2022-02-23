Також були присутні керівники Нацполіції, ДСНС, СБУ, Міноборони та Сил територіальної оборони. Тимошенко підкреслив, що зараз важливо об'єктивно інформувати населення щодо запровадження надзвичайного стану.

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Головне завдання – донести людям, що в країні запроваджується саме надзвичайний стан, а не воєнний. Це роблять для того, щоб бути готовими до будь-яких можливих викликів,

– сказав заступник керівника ОП.

Посадовці мають поінформувати про це людей різними способами.

Як саме діятиме надзвичайний стан

У такому випадку в областях почнуть діяти оперативні штаби під головуванням очільників ОДА та КМДА. До їх складу увійдуть представники сил оборони, органів системи МВС, міські голови, керівники органів місцевого самоврядування.

Посилять охорону громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення, контроль в'їзду та виїзду з території міст та областей. Кожну область поінформують окремо,я к саме діяти щодо руху транспорту.

Поки не розглядають запровадження комендантської години.

Робота Сил територіальної оборони

Генерал Юрій Галушкін повідомив, що зараз триває розгортання штабів Сил територіальної оборони.

Згідно з рішенням президента, найближчим часом організують та проведуть збори резервістів територіальної оборони по всій країні. Передусім на навчання на 30 діб призвуть 14 200 резервістів в окремих районах і областях,

– сказав Галушкін.

Він також не виключає проведення зборів у всіх бригадах і батальйонах. Перші навчальні збори ТрО планують в Маріуполі, Сєвєродонецьку та Краматорську на Донеччині.

Також командувач Сил територіальної оборони Юрій Галушкін попросив керівників ОДА підтримати сили ТрО під час організації та проведення таких навчань.

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