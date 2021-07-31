Осталось еще 10: в охваченной огнем Турции ликвидировали 88 очагов пожаров

В Турции пожарным удалось локализовать 88 из 98 зафиксированных очагов пожаров. Борьба с огнем продолжается в крупнейших курортных городах.

Пожарным осталось ликвидировать 10 крупнейших очагов огня в стране.

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Борьба со стихией не завершена

Министр лесного и сельского хозяйства Турции Бакир Пакдемирли сообщил, что тушение очагов пожаров в Анталии, Мармарисе, Стамбуле, Мугле и провинции Адана продолжается.

В период с 28 по 31 июля на территории Турции зафиксировано 98 лесных пожаров, 88 из которых либо погашены, либо локализованы. В 10 районах активное тушение пожаров продолжается,

– сообщил министр.

К тушению пожаров привлекли 45 вертолетов, 6 самолетов и тысячи пожарных машин.

Пожары на курортах в Турции: главное

28 июля 2021 года первые пожары вспыхнули в городе Манавграти. Огонь быстро распространился и добрался до крупнейших курортов страны – Анталии, Мармариса и Бодрума.

По состоянию на 30 июля 2021 года в результате пожаров погибли 4 человека и 180 получили травмы.

МИД Украины сообщил, что среди пострадавших украинцев нет. Также ведомство рекомендует воздержаться от поездки в охваченные огнем курорты. По данным министерства, в Турции сейчас отдыхают 100 тысяч наших граждан.

Среди местных жителей распространяются подозрения о том, что пожары вспыхнули из-за умышленного поджога.

Стихия еще полностью не ликвидирована, поэтому в случае возникновения угрозы жизни и здоровью МИД Украины просит украинских граждан немедленно обращаться на горячую линию Консульства Украины в Анталии +90 554 169 96 60 и Посольства Украины в Турции +90 539 550 98 98, +90 312442 15 93.