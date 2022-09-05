Хлопок продолжает посещать оккупантов на Юге. Детали рассказал Владислав Назаров – спикер ОК "Юг".

Заметьте Новая Каховка, Чернобаевка и Снегиревка: у оккупантов начинается веселый вечер с "хлопком"

Он подтвердил попадание:

в базу оккупантов в Херсонском районе;

по скоплению техники в районе Новой Каховки;

в базирование в районе Раденск-Великие Копани (левый берег Днепра);

в Снегиревке попадание в БК.

Враг теряет живую силу и технику

Генштаб ВСУ сообщил, что в течение 5 сентября оккупанты понесли колоссальные потери на Харьковском и Херсонском направлениях. Земля горит под ногами у врага.

В частности, в районе населенного пункта Купянск (Харьковская область) российские захватчики потеряли более 100 военных. Кроме того, удалось уничтожить 2 боевых машины.

Также Генштаб ВСУ сообщил, что в Херсоне уничтожили более 30 оккупантов. Кроме того, в районе Антоновского моста "минуснули" зенитный ракетный комплекс, а также шесть грузовиков врага.

Успешные действия Сил обороны привели к выведению из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить переброску войск через реку Днепр,

– говорится в сообщении.

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