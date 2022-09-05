Бавовнятко продовжує навідувати окупантів на Півдні. Деталі розповів Владислав Назаров – спікер ОК "Південь".

Зауважте Нова Каховка, Чорнобаївка і Снігурівка: в окупантів починається веселий вечір із "бавовною"

Він підтвердив влучання:

у базу окупантів у Херсонському районі;

по скупченню техніки в районі Нової Каховки;

у базування в районі Раденськ-Великі Копані (лівий берег Дніпра);

у Снігурівці влучання в БК.

Ворог втрачає живу силу та техніку

Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж 5 вересня окупанти зазнали колосальних втрат на Харківському та Херсонському напрямках. Земля горить під ногами у ворога.

Зокрема, у районі населеного пункту Куп'янськ (Харківська область) російські загарбники втратили понад 100 військових. Окрім того, вдалося знищити 2 бойові машини.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що у Херсоні знищили понад 30 окупантів. Окрім того, у районі Антонівського мосту "мінуснули" зенітний ракетний комплекс, а також – шість вантажівок ворога.

Успішні дії Сил оборони призвели до виведення з ладу переправ в районі Херсона та вчергове звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро,

– мовиться у повідомленні.

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