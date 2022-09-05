Бавовнятко продовжує навідувати окупантів на Півдні. Деталі розповів Владислав Назаров – спікер ОК "Південь".
Зауважте Нова Каховка, Чорнобаївка і Снігурівка: в окупантів починається веселий вечір із "бавовною"
Він підтвердив влучання:
- у базу окупантів у Херсонському районі;
- по скупченню техніки в районі Нової Каховки;
- у базування в районі Раденськ-Великі Копані (лівий берег Дніпра);
- у Снігурівці влучання в БК.
Ворог втрачає живу силу та техніку
Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж 5 вересня окупанти зазнали колосальних втрат на Харківському та Херсонському напрямках. Земля горить під ногами у ворога.
Зокрема, у районі населеного пункту Куп'янськ (Харківська область) російські загарбники втратили понад 100 військових. Окрім того, вдалося знищити 2 бойові машини.
Також Генштаб ЗСУ повідомив, що у Херсоні знищили понад 30 окупантів. Окрім того, у районі Антонівського мосту "мінуснули" зенітний ракетний комплекс, а також – шість вантажівок ворога.
Успішні дії Сил оборони призвели до виведення з ладу переправ в районі Херсона та вчергове звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро,
– мовиться у повідомленні.
Важливо – українські пілоти повертаються з завдань: дивіться відео