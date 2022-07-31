В ОК "Юг" проверяют информацию об уничтожении железнодорожного эшелона оккупантов

31 июля 2022 , 17:16
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В МВД сообщили, что украинские военные уничтожили железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов, перевозивший живую силу, технику и боеприпасы врага. Предварительно, он прибыл из Крыма на железнодорожную станцию Бриловка Херсонской области.

Однако информацию проверяют. Об этом 24 канала рассказала руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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Заметим, что украинские защитники и защитницы продолжают процесс ликвидации российских оккупантов на Юге. Ситуация в регионе остается напряженной, но контролируемой нашими ВСУ.

Что известно по состоянию на сейчас

Об уничтожении железнодорожного эшелона оккупантов сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"В ночь с пятницы на субботу высокоточным ударом HIMARS был уничтожен железнодорожный эшелон из более 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Бриловка, Херсонской области", – написал он на своей фейсбук-странице.

В результате вся техника превратилась в кучу металлолома, а боекомплект – взлетел в воздух. В разведке добавили, что в результате мощного удара погибли все машинисты и инженеры компании "Российские железные дороги", осуществлявшие транспортировку военного груза.

По словам руководителя пресс-центра ОК "Юг", полученные данные нужно проверить и уточнить. Только тогда модно будет делать соответствующие заявления.

Мы не подтверждаем и не опровергаем эту информацию. Мы с ней работаем,
– сообщила Наталья Гуменюк.

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Автор: Катерина Сердюк