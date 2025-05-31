Большинство "новостей" об инцидентах с ТЦК имеют манипуляционный характер, – ОК "Север"

В Оперативном командовании "Север" высказались относительно инцидентов с участием военнослужащих ТЦК и СП. Только в течение мая этого года было зафиксировано распространение информации о 68 из них.

Однако большинство таких сообщений имеют манипуляционный характер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование "Север".

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Что говорят в ОК "Север" об инцидентах с участием сотрудников ТЦК

По данным ОК "Север", в рамках инициативы Командования Сухопутных войск ВСУ сейчас идет обновление подходов к работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки для того, чтобы обеспечить прозрачность и открытость их деятельности для общества.

Там отмечают, что большинство из 68 сообщений об инцидентах с участием сотрудников ТЦК имели манипуляционный характер. Это может свидетельствовать о целенаправленных попытках дискредитировать их законную деятельность, а также снизить уровень общественного доверия к процессу мобилизации в целом.

В ОК "Север" уверяют, что контроль за действиями военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки продолжается непрерывно, а вся информация о возможных нарушениях тщательно проверяется для своевременного реагирования и принятия соответствующих решений.

Добавим, что ранее для сотрудников ТЦК разработали "учебник" по правилам поведения во время мобилизации. К таким действиям прибегли для того, чтобы уменьшить напряжение в обществе и избежать конфликтов.