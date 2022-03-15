Оказывают больше всего помощи, – в "Рейтинге" рассказали, кого украинцы считают союзниками
В условиях войны России против Украины другие государства имеют собственную цель. Однако после победы украинцы переоценят свое отношение к ним.
В частности, оно будет более рациональным. Об этом заявил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в эфире 24 канала.
К теме В правильном ли направлении движется Украина: война коренным образом изменила мнение украинцев
Кого украинцы считают союзниками
По словам Антиповича, сейчас есть несколько стран, которые в условиях войны оказывают украинскому государству больше всего помощи, поэтому граждане привержены им.
Понятно, что США, Великобритания, Польша, Литва – это самые большие наши союзники, которых отмечают украинцы,
– отметил директор соцгруппы.
В то же время, уже после войны украинцы будут оглядываться, указывая на те страны, которые помогали оккупантам.
Антипович рассказал о настроениях украинцев в условиях войны: смотрите видео