ОККО и "Повернись живим" собрали первые 50 миллионов гривен на оружие для ТрО

Проект "ОКО ЗА ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов" стартовал 11 апреля, а уже сегодня благодаря ему удалось аккумулировать 50 миллионов гривен на закупку оружия для сил территориальной обороны из необходимых 400 миллионов гривен.

Инициаторы сеть ОККО и фонд "Повернись живим" ставят за цель полностью закрыть насущную потребность всех подразделений ТрО, а это 31 бригада, в автоматических гранатометах, крупнокалиберных пулеметах и минометах, информирует 24 Канал.

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В общем, будет приобретено:

100 гранатометов (УАГ-40),

200 пулеметов (ДШК),

300 минометов калибра 82 мм.

Все это – основное оружие пехоты, которое поможет бойцам территориальной обороны на фронте более эффективно защищать свои позиции и идти в наступление. Оружие будет передаваться бригадам ТРО партиями по мере изготовления и доставки.



Сеть ОККО и фонд "Повернись живим" планируют закрыть неотложную потребность всех подразделений ТрО / Фото ОККО