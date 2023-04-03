ОККО закрыла сбор средств на "Длинные РУКи ТрО" фонда "Повернись живим"
Сеть ОККО перечислила более 48 миллионов гривен на "Длинные РУКи ТрО" фонда компетентной помощи армии "Повернись живим", тем самым полностью закрыв сбор средств на проект. В общей сложности для подразделений территориальной обороны фонд собирал 333 миллиона гривен на разведывательно-ударные комплексы (РУКи) со 120-мм минометами.
Средства на каждую область — от 10,8 миллионов гривен до 32,4 миллиона гривен – аккумулировали отдельно, поскольку Силы терробороны сформированы по территориальному принципу, и регионы имеют от одной до трех бригад, информирует 24 Канал.
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Благодаря помощи от компании удалось подобрать финансирование для ТРО таких областей Украины – Тернопольской, Полтавской, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Николаевской, Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской, Одесской и Черновицкой. В разных регионах не хватало от 22 до 55 % нужной суммы.
"Мы помогаем ВСУ – и напрямую, и через волонтерские организации. В партнерстве с "Повернись живим" запустили и почти завершили проект "ОКО за ОКО". Первый из 25 разведкомплекса ШАРК передали военным, другие уже в работе. В апреле запускаем еще один масштабный общий проект, над которым активно работаем, но на этом мы не останавливаемся. Сегодня наша компания решила внести свой вклад в вооружение ТрО и ускорить сбор на важную инициативу фонда. Таким образом, мы полностью закрываем сбор на разведывательно-ударные комплексы для сил территориальной обороны, – комментирует СЕО ОККО Василий Даниляк. – "Повернись живим" знают и работают над актуальными потребностями не передовой, наша же цель системно укреплять армию и приближать победу".
На вооружении ТРО есть минометы калибра 60 и 82 миллиметра. Мы же закупим 120-ки, которые увеличат дальность огневого поражения с 4 до 7,1 километра. А значит, значительно усилят способность в отпор врагу, – говорит директор Департамента развития и партнерств "Повернись живим" Олег Карпенко. – Силы Территориальной обороны защищают и освобождают от оккупантов Украину вдоль всего фронта. К примеру, вместе с другими родами войск ВСУ сдерживают россиян на одном из самых тяжелых направлений – Бахмутском. Своевременная масштабная помощь нашего партнера компании ОККО позволит скорейшим образом обеспечить РУКами защитников.
В общей сложности 31 бригада ТРО получит РУКы. Каждый из разведывательно-ударных комплексов состоит из:
- минометов калибра 120-мм – 6 штук;
- проходных пикапов – 3 единицы;
- радиостанций Motorola – 14 штук;
- приборов ночного видения (ПНБ) – 9 штук;
- квадрокоптеров DJI Mavic 3p + дополнительных батарей – 3 штуки;
- Starlink – 3 штуки;
- планшетов из ГРК "Armor" + карты памяти и чехлы – 8 штук;
- источников бесперебойного питания (1 кВ) – 3 штуки;
- инверторных генераторов (1,6 кВ) – 3 штуки;
- биноклей с сеткой и компасом – 3 штуки.