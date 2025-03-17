15 марта в Центре Архитектуры, Дизайна и Урбанистики "Башня" во Львове открылась выставка "Бахмут – лицо геноцида 1942|2022". Экспозиция исследует параллели между современным уничтожением города российской агрессией и нацистскими преступлениями в Бахмуте во время Холокоста.

Организатором выставки выступил Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" в сотрудничестве с Бахмутским краеведческим музеем и Украинской ассоциацией профессиональных фотографов UAPP, передает 24 Канал.

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Что известно о выставке о городе-крепости Бахмут

В экспозиции были использованы документальные фотографии Бахмута 2022 – 2023 годов от Константина и Влады Либеровых, Сергея Коровайного, Андрея Дубчака и Георгия Иванченко.

Директор заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова отметила, что эта выставка сшивает разорванные страницы нашей истории. Ведь, говоря о Бахмуте, мы говорим не только об одном городе, а о мире, в котором снова позволили уничтожать людей только за то, кем они есть.

Символично, что она (выставка – 24 Канал) проходит в стенах старейшей сохранившейся Львовской крепости, ведь Бахмут тоже стал крепостью – городом, который защитил Украину, хотя и был уничтожен. Но пока мы помним, эта крепость будет жить,

– отметила на открытии Роза Тяпанова.

Директор Центра Архитектуры, Дизайна и Урбанистики "Башня" Ангелина Ефименко в своем выступлении подчеркнула важность подобных культурных событий для осмысления исторических травм и общественного диалога.

Во Львове открылась выставка, посвященная Бахмуту / Фото предоставлены 24 Каналу

"Культура способна не только хранить память, но и помогать нам осмысливать опыт, который мы переживаем сейчас. Важно, чтобы такие выставки становились местом встречи и размышлений для как можно более широкого круга людей", – сказала Ефименко.

Заместитель председателя Львовской областной военной администрации Иван Собко отметил, что Украина и Бахмут пережили издевательства в 1942 году от нацистов, теперь – от российских захватчиков.

Но Украина была, есть и будет. Чтобы подобные преступления не повторялись, мы должны называть зло своим именем, и именно такие выставочные проекты этому способствуют,

– подчеркнул Собко.

Какие экспозиции представлены на выставке

Среди представленных работ на выставке есть архивные документы и материалы из Бахмутского краеведческого музея, свидетельствующие о преступлениях нацистов в 1942 году.

"Бахмутский краеведческий музей всегда был местом сохранения памяти, но война показала, что даже память может быть мишенью. Физически музея уже нет, но наше дело продолжается – мы не даем этим историям исчезнуть", – рассказал исполняющий обязанности директора Бахмутского краеведческого музея Игорь Корнацкий.

Особое место в выставке занимают видеоинсталляции художника Михаила Алексеенко "Пыль 2014" и "Пыль 2022", что через метафору пыли осмысливают намерение тоталитарных режимов уничтожать память о целых народах.

Война – это разрушение и пыль. Пыль, которая остается, оседает на местах, где еще недавно жили люди, на дорогах, которые когда-то были путями жизни. Эта пыль, осмысленная через искусство, стала основой для двух видеоинсталляций художника Михаила Алексеенко,

– отметила куратор выставки Мария Мизина.

Во время кураторской экскурсии она объяснила структуру экспозиции: "Мы создали пространство, в котором рассказываем об уничтожении культуры, истории и человеческих жизней в Украине двумя различными тоталитарными режимами. Нацисты в 1942 году и Россия в 2022-м. Эта выставка – художественный документ, который фиксирует историю прошлого и современности".

Отдельный раздел экспозиции посвящен видеоработам немецкого художника Клеменса фон Ведемеера, который работает с темой восприятия исторических травм через современное искусство.

Выставка сравнивает уничтожение города нацистами и россиянами / Фото предоставлены 24 Каналу

"Клеменс фон Ведемеер вернулся в город, который 80 лет назад снимал его дед – офицер Вермахта. Его работы – это наложение времени: архивы, живописные улицы, а рядом следы военных преступлений. Свою первую работу о Бахмуте он снял в 2016 году. Это было его исследование своей собственной идентичности и корней. Но когда началась война, он снова обратился к этой теме – теперь уже уничтоженный город в 2023 году россиянами. Так его работы стали зеркалом истории. Они спрашивают: почему мы снова здесь? Можем ли изменить будущее?" – сказала приглашенная кураторка Дана Брежнева.

Финализирует экспозицию арт-инсталляция "Пролитые слезы" Михаила Алексеенко, символизирующая боль утраты и напоминание, что хранить память о мертвых является обязанностью живых.

Выставка "Бахмут – лицо геноцида 1942|2022" продлится во Львове с 15 марта и до конца апреля. Она призвана напомнить, что борьба за правду и память – это борьба за будущее.

График работы экспозиции в Центре Архитектуры, Дизайна и Урбанистики "Башня": вторник 12:00 – 18:00, среда – воскресенье 12:00 – 20:00, понедельник – выходной. Вход свободный.