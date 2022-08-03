Сообщница кадыровцев устроила "показ мод" на костях в разрушенном Рубежном

"Активистка" кадыровской организации "волонтеры ахмата" из Рубежного Луганской области похвасталась тем, что стала "комендантом" отжатой квартиры своих земляков, которые уехали из города, спасаясь от войны.

Стервятники слетелись на чужое

По ее словам, в захваченной квартире сейчас живут посторонние (видимо, боевики, потому что на фото есть оружие). На своей странице в инстаграме она выложила фото из захваченного чужого жилья.

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"Если кто-то знает хозяев этой роскоши, прошу передать им, что с 8 июня я являюсь "коменданткой" их квартиры. Сейчас в ней временно живут", – написала поклонница кадырова.

российские оккупанты и их прихвостни захватили квартиру украинской семьи в Рубежном / Фото с телеграм-канала "Сеятель ветра"

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"Спасение" по-кадыровски

Владельцы квартиры отреагировали на информацию о захвате их жилья: "Новости не из приятных, но моя семья жива и здорова, а это главное. Материальное – наживное. Надеюсь, уютно жить в нашей квартире!" – написала хозяйка в комментарии.

Вся суть "русского мира". Под лозунгами защиты населения Донбасса это самое население грабят кадыровские бандиты. А профессиональные российские "патриоты" радостно этому аплодируют.

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