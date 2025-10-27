Однако российское командование не рассказывало Путину о реальной ситуации на фронте, обещания накапливались, поэтому ни одна из целей оккупантов не была выполнена. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.

Почему план врага провалился?

Александр Мусиенко отметил, что Путин манипулировал этой датой и осуществлял психологическое давление, запугивал всех. Возможно, поэтому США не спешили с санкциями против России. Думали, что после этого Кремль будет готов к прекращению огня. Нельзя исключать такого сценария.

Путин всегда хочет видеть только ту картинку, которую рисует для себя. В то же время российское командование всегда говорит кремлевскому диктатору то, что он хочет услышать. То есть о якобы "успехах" российской армии, что они захватят все территории, которые нужно.

Потом все накапливается, все эти обещания под требования Путина. А в результате мы видим, что ни один из этих дедлайнов не был выполнен и достигнут российской армией,

– подчеркнул военнослужащий.

Что известно о планах Путина?