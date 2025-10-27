Однако российское командование не рассказывало Путину о реальной ситуации на фронте, обещания накапливались, поэтому ни одна из целей оккупантов не была выполнена. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко.
Смотрите также Встреча, которую ждет мир: как Трамп хочет заставить Си Цзиньпина и Путина закончить войну в Украине
Почему план врага провалился?
Александр Мусиенко отметил, что Путин манипулировал этой датой и осуществлял психологическое давление, запугивал всех. Возможно, поэтому США не спешили с санкциями против России. Думали, что после этого Кремль будет готов к прекращению огня. Нельзя исключать такого сценария.
Путин всегда хочет видеть только ту картинку, которую рисует для себя. В то же время российское командование всегда говорит кремлевскому диктатору то, что он хочет услышать. То есть о якобы "успехах" российской армии, что они захватят все территории, которые нужно.
Потом все накапливается, все эти обещания под требования Путина. А в результате мы видим, что ни один из этих дедлайнов не был выполнен и достигнут российской армией,
– подчеркнул военнослужащий.
Что известно о планах Путина?
Владимир Зеленский заявил, что Путин хвастался союзникам, что Россия оккупирует весь Донбасс до 15 октября. О таких заявлениях кремлевского диктатора узнала украинская разведка. Президент Украины заметил, что Россия не сможет быстро захватить территорию Украины.
Украинский лидер рассказал, что план перемирия подготовят, но Путин вряд ли его примет. Мирный план от "коалиции желающих" должен быть коротким, без слишком многих деталей.
Издание The Economist пишет, что Путин хочет спровоцировать массовую панику и бегство людей из части Украины. В частности, Россия намерена сделать территории Востока Украины непригодными для жизни, разрушить промышленность, вызвать панику у украинцев и спровоцировать новую волну эмиграции.