Какую "трещину" безумный бункерный диктатор навязал украинцам

Следует отметить, что врагу довольно давно удалось навязать нам искаженное видение значимости "границ" украинских областей.

Оккупанты "членили" Украину заранее

Еще с 2004 года, когда технологи рисовали нам борды с "тремя сортами украинцев", нам насаждалось мнение, что границы украинских областей имеют какое-то особое значение и что где-то на границе двух областей начинается "русский мир".

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На самом же деле Украина – унитарное государство, где области – это сугубо административные образования. Украина разделена на области исключительно для удобства управления. Хотя количество и список областей зафиксированы в Конституции, назвать их окончательными или неизменными тоже нельзя.

Разделили Украину на области коммунисты, руководствуясь собственными соображениями об удобстве. В итоге аграрный и украиноязычный север Луганщины присоединили к промышленному и русскоязычному югу.

Ничего особенного в границах областей нет. Жители соседних деревень Донецкой, Луганской и Харьковской областей не отличаются ничем.

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Святая, могущественная и соборная

То, что безумный бункерный диктатор решил объявить жителей Луганщины "отдельным народом", не означает ничего. Но это нам навязали. Нас заставили думать в парадигме: "Враг захватил еще одну область – проведет там "референдум" и аннексирует". Но на это обращать внимания не нужно.

Вся территория Украины – одинаковая. Вся она имеет одинаковый статус. Вся она все равно важна. Всю нужно освобождать. Изо всей надо выгонять врага. Затем ее административно можно изменить, приспособив к современным условиям (а не к административным требованиям сталинского СССР).

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Мы должны помнить одно – Украина обязательно вернет все, что нам положено. В феврале Россия надеялась захватить всю Украину. Весной оккупанты делали вид, что пришли "навсегда" в северные области. Сейчас они изображают, что "навсегда" на Донбассе или на юге нашей страны.

Пусть играют в "референдумы", пусть провозглашают "республики" в каждом селе – все это "полова". Единственное, что имеет значение – это конституционные границы Украины, а не какие-то мнимые административные границы.

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