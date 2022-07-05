Окупанти "членували" Україну заздалегідь

Ще з 2004 року, коли технологи малювали нам борди із "трьома сортами українців", нам насаджувалася думка, що кордони українських областей мають якесь особливе значення і що десь на межі двох областей починається "рузькій мір".

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Насправді ж Україна – унітарна держава, де області – це суто адміністративні утворення. Україна розділена на області винятково заради зручності управління. Хоча кількість і перелік областей зафіксовані у Конституції, назвати їх остаточними чи незмінними теж не можна.

Поділили Україну на області комуністи, керуючись власними міркуваннями про зручність. У підсумку аграрну та україномовну північ Луганщини приєднали до промислового і російськомовного півдня.

Нічого особливого у кордонах областей немає. Мешканці сусідніх сіл Донецької, Луганської і Харківської областей не відрізняються нічим.

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Свята, могутня і соборна

Те, що божевільний бункерний диктатор надумав оголосити мешканців Луганщини "окремим народом", не означає нічого. Але нам це нав'язали. Нас примусили думати у парадигмі: "Ворог захопив ще одну область – проведе там "референдум" і анексує". Але на це зважати не треба.

Уся територія України – однакова. Уся вона має однаковий статус. Уся вона однаково важлива. Усю треба звільняти. З усієї треба виганяти ворога. Потім її адміністративно можна змінити, пристосувавши до сучасних умов (а не до адміністративних вимог сталінського СРСР).

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Ми маємо памʼятати одне – Україна обов'язково поверне все, що нам належить. У лютому Росія сподівалась, що захопить всю Україну. Навесні окупанти робили вигляд, що прийшли "назавжди" в північні області. Зараз вони зображають, ніби "назавжди" на Донбасі чи на півдні нашої країни.

Нехай граються у "референдуми", нехай проголошують "республіки" у кожному селі – все це "полова". Єдине, що має значення, – це конституційні кордони України, а не якісь уявні адміністративні межі.

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