Кто там остался – не предатели, а герои, – переселенец о людях, которые до сих пор в Херсоне

Каждый оставшийся в оккупированном Херсоне украинец пошел на героический шаг. Поэтому ни в коем случае не нужно говорить, что все там якобы уже предатели.

Такой призыв сделал Дмитрий Сивак, житель Херсона, вынужденный покинуть дом из-за войны. Переселенец рассказал собственную историю для проекта 24 канала СВОИ.

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Дмитрий акцентировал внимание на том, что каждый из нас не может давать какие-либо советы людям, которые находятся на оккупированных территориях. Ведь будучи во Львове или в Польше, или вообще в Канаде – значительно легче продолжать отстаивать проукраинскую позицию. А вот под дулами российских автоматов это гораздо сложнее.

Давать какие-то советы об этом – у нас нет ни морального права, ни информационного. Никакого права. Те, кто там остаются, не предатели. Они герои. Надо относиться к ним, как к героям. Да, есть возможность – нужно уезжать. Но есть те, кто не имеет возможности,

– сказал херсонец.

Мужчина заметил, ему обидно за то, что некоторые считают нынешних жителей Херсона предателями или "сепарами". "Мы должны быть едиными, Украина должна быть единой. И когда мы будем едины, тогда мы победим", – подытожил переселенец.

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