"Киев уничтожает мосты, будут проблемы со снабжением": как россия убеждает "бросивших их" херсонцев

С начала оккупации Херсонщины россияне распространяют лживую информацию о действиях Украины. Оккупанты надеются изменить мнение херсонцев о власти в Киеве продуцированием фейков о "негативном влиянии Украины" на разные сферы жизни.

Своей пропагандой враг хочет дегуманизировать Украину, часто распространяя несоответствующую и взаимоотрицающую информацию. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Информационная агрессия

Активист отмечает, что ситуация с российской агитацией в Херсонской области ухудшается. Враг применяет разные инструменты, чтобы донести херсонцам фейки об Украине и ВСУ.

Они говорят, что российская армия "непобедима", а "киевский режим" хочет уничтожить херсонцев и уничтожает мосты и другую инфраструктуру для того, чтобы не было поставок в Херсон. Вбрасываются фейки, что много погибших от ударов ВСУ, в частности говорилось, что из-за взрыва в Новой Каховке жертвами стали сотни гражданских,

– рассказал Молчанов.

По его словам, параллельно с этим сами же оккупанты признают, что легкие ранения при взрыве селитры в Новой Каховке получили 30 человек. Это преимущественно гражданские, которые получили травмы из-за фрагментов разбитого стекла.

"Они таким образом дегуманизируют украинцев и уехавших. Оккупанты рассказывают херсонцам, что только те, кто остался — должны принимать решения и оно в пользу россии, повторяя это как мантру", — добавил активист.

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Обещания оккупантов только на бумаге

Молчанов указал, что российская информационная истерия происходит постоянно – с начала оккупации территории.

Оккупация началась с промывания мозгов, которые якобы Украина бросила херсонцев из-за отсутствия интернета, мобильной связи, наличных денег, украинских товаров, пенсий. Все это якобы объясняет, что "киевский режим" бросил херсонцев, ему на них безразлично и что они — россияне,

– объяснил он.

По его словам, оккупационная администрация пытается навязать подобное даже украиноязычным украинцам, мотивируя это тем, будто "украинскому режиму" эти люди безразличны и что он исполняет волю Запада, который "не нужен на этой земле".

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"Такая агитация идет как со стороны стремоусова, отвечающего за информационную кампанию, так и российских пабликов. Обещают дешевый газ и энергоносители, хотя этого не сделают. С электроэнергией также проблемы. Они не учитывают, что сказанное и написанное является ложью. Им безразлична какая-либо реакция, потому что критиковать в глаза мало кто решится", — резюмировал Молчанов.

Что происходит в Херсонской области: последние события

В Херсонской области местные жители в День флага продемонстрировали свою проукраинскую позицию. Они окутали один из памятников государственным полотном.

В Херсонской области захватчики бросают за решетку не только похищенных украинцев, но и своих военных. В частности, дезертиров.

В Новой Каховке местные сообщили о ряде взрывов. Очевидно, что российские оккупанты получили ответ за тревожное 24 августа.

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