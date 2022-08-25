Своєю пропагандою ворог хоче дегуманізувати Україну, часто поширюючи невідповідну та взаємозаперечну інформацію. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Інформаційна агресія

Активіст зауважує, що ситуація з російською агітацією на Херсонщині погіршується. Ворог застосовує різні інструменти, щоб донести херсонцям фейки про Україну і ЗСУ.

Вони кажуть, що російська армія "непереможна", а "київський режим" хоче знищити херсонців й знищує мости та іншу інфраструктуру для того, щоб не було постачання до Херсона. Вкидаються фейки, що багато загиблих від ударів ЗСУ, зокрема говорилося, що через вибух у Новій Каховці жертвами стали сотні цивільних,

– розповів Молчанов.

За його словами, паралельно з цим самі ж окупанти визнають, що легкі поранення під час вибуху селітри в Новій Каховці отримали 30 осіб. Це переважно цивільні, які зазнали травм через фрагменти розбитого скла.

"Вони у такий спосіб дегуманізують українців і тих, хто виїхав. Окупанти розповідають херсонцям, що лише ті, хто лишився – мають приймати рішення і воно на користь росії, повторюючи це як мантру", – додав активіст.

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Обіцянки окупантів лише на папері

Молчанов вказав, що російська інформаційна істерія відбувається постійно – з початку окупації території.

Окупація розпочалася з промивання мізків, що нібито Україна кинула херсонців через відсутність інтернету, мобільного зв'язку, готівки, українських товарів, пенсій. Все це нібито пояснює, що "київський режим" кинув херсонців, йому на них байдуже і що вони росіяни,

– пояснив він.

З його слів, окупаційна адміністрація намагається нав'язати подібне навіть україномовним українцям, мотивуючи це тим, наче "українському режиму" ці люди байдужі й що він виконує волю Заходу, який "не потрібен на цій землі".

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"Така агітація йде як з боку стрємоусова, який відповідає за інформаційну кампанію, так і російських пабліків. Обіцяють дешевий газ і енергоносії, хоча цього не зроблять. З електроенергією також проблеми. Вони не зважають, що сказане і написане є брехнею. Їм байдужа будь-яка реакція, бо критикувати в очі мало хто наважиться", – резюмував Молчанов.

Що відбувається на Херсонщині: останні події

На Херсонщині місцеві жителі у День Прапора продемонстрували свою проукраїнську позицію. Вони огорнули один із пам'ятників державним полотном.

У Херсонській області окупанти кидають до катівень не тільки викрадених українців, а й своїх військових. Зокрема, дезертирів.

У Новій Каховці місцеві повідомили про низку вибухів. Очевидно, що російські окупанти отримали відповідь за тривожне 24 серпня.

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