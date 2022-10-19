Россияне могут бить по Херсону – Ким сделал предположение относительно циничных действий оккупантов

Накануне командующий российским вторжением в Украину цинично заявил, что наши защитники якобы могут прибегнуть в Херсонской области к запрещенным методам войны. Коллаборанты объявили о "добровольном перемещении" жителей на левый берег Днепра.

Оккупанты могут обстрелять Херсон. Такое предположение сделал глава Николаевской ОВА.

Кстати Пропаганда Кремля начала готовить россиян к "трудному решению"

Российские захватчики могут готовиться к обстрелу Херсонщины

Виталий Ким отметил, что враг копает укрепление в районе Чаплинки. Так что, учитывая российскую тактику ведения войны, исключать возможность удара противника по Херсону не стоит.

У меня ощущение, что россияне готовятся бить по Херсону, к сожалению,

– подчеркнул глава Николаевской ОВА.

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Виталий Ким о возможном ударе бойцов Путина по Херсону: смотрите видео

Что известно о перемещении жителей Херсонщины на левый берег Днепра

Оккупационные власти планируют вывезти 50 – 60 тысяч жителей с правого берега Днепра в Херсонской области.

Накануне предатель Сальдо заявил о "добровольном перемещении" местных жителей. По его словам, российские военные сформировали группировку, которая якобы "сможет" помешать ВСУ освободить область от захватчиков.

Оккупанты решили переселить жителей Бериславского и Белозерского районов, а также временно захваченных территорий Николаевщины.

Сальдо пообещал, что те, кто "эвакуируется" в Россию, якобы получат сертификаты на жилье. Между тем городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты действительно готовят принудительную депортацию целого города . И добавил, что это "новое проявление геноцида".

. И добавил, что это "новое проявление геноцида". Ранее Сергей Суровикин заговорил о "непростых решениях" по Херсону. Прихвостень Путина придумал, что наши воины хотят ударить по Каховской ГЭС.

В ОП отреагировали на высказывания оккупанта. Михаил Подоляк отметил, что российский командующий осознал необходимость "непростых решений", когда дело приходится иметь с ВСУ. Детальнее читайте в материале 24 канала.

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