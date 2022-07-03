Чтобы не отобрали россияне: фермеры в Херсонской области пытаются оплатить аренду земли зерном

Россияне продолжают терроризировать фермеров на временно оккупированных территориях. Кража украинского урожая – одно из самых распространенных преступлений врага.

Украинское зерно стало самым желаемым ресурсом российских оккупантов для ограбления Украины. Враг надеется на продовольственный кризис и мечтает выторговать себе ослабление санкций.

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Попытка рассчитаться за землю зерном

Как сообщают источники 24 канала в разведке, фермеры на территории временно оккупированной Херсона пытаются рассчитаться за аренду земли зерном. Средств для того, чтобы заплатить пайщикам, просто нет, аграрии хотят заплатить людям хотя бы таким образом.

Кроме того, это может быть способом хранения зерна в Украине. В любой момент российские оккупанты могут прийти к фермерам и все забрать, централизованное хранение урожая лишь упрощает врагу задачу.

Война России с Украиной: последние новости

Российские оккупанты продолжают надеяться на помощь Беларуси в войне против Украины. Кремль даже разработал план по вовлечению белорусов в войну.

В Херсонской области заметили большое скопление боевой техники российских оккупантов сразу в нескольких городах. Враг решил активно готовиться к наступлению ВСУ и увеличить свои силы на Юге для удержания занятых рубежей.

Вблизи Мелитополя взорвался мост, по которому оккупанты возили оружие и технику. Враг остался без основного канала довольствия.

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