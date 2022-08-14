Пришли оккупанты, забрали папу с собакой, а еще – всю еду и деньги, – жительница Херсонщины

российские оккупанты "отличились" ужасными военными преступлениями против Украины и украинцев. Враг устроил террор мирного населения и грабит все, что ему попадает под руку.

Херсонщина с первых часов полномасштабного вторжения русских оккупантов стала большим полем боя с врагом. Переселенка Анна в рамках проекта СВОИ рассказала о начале оккупации и напомнила первые действия врага на оккупированной Херсонщине.

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Бои за Херсонщину и начало оккупации

Анна подчеркнула, что любые утверждения о "сдаче Херсонщины без боя" – ложны и не имеют ничего общего с реальностью. Бои были очень жестокими, но большое преимущество в силе позволило врагу оккупировать область. Мирное население сразу начало яростное сопротивление, за что оккупанты начали расстреливать людей прямо на митингах.

Потом россияне начали ходить по домам людей, проверяли наличие оружия и грабили.

К нам пришли четверо оккупантов с оружием. Забрали отца и собаку. Все, что было в доме, от еды до денег, забрали. Оставили одну тарелку картофеля и 200 гривен. Почему забрали папу – неясно, но думаю, что им показалось будто он корректировщик огня на них,

– рассказала женщина.

Анна сообщила, что свои преступления россияне пытались совершать в форме ВСУ, чтобы дискредитировать украинскую армию, но такая "маскировка" была неубедительной, ведь украинская армия никогда бы не делала ничего подобного.

Она добавила, что люди пытались сплачиваться и помогать друг другу, но это было крайне опасно. Россияне могли убить просто за то, что человек вышел на улицу. Что касается отца Анны, которого забрали русские, то через сутки ему удалось вернуться домой.

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